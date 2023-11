AutóCity Volkswagen Tolna Vármegyei III. osztály, Nyugat, 10. forduló

A Magyarkeszi az előző idényben húsz bajnokin gyűjtött tizenöt pontot, most hét mérkőzésen állíthatja be vagy döntheti meg ezt a számot. Mint azt Kiss Csaba elnök lapunknak korábban elmondta, jó csapat jött össze a településen, ami a jelenlegi teljesítményben is megmutatkozik. Az otthon két bajnokin hat pontot gyűjtő gárda vasárnap az idegenben négyből négyet nyerő zombaiakat fogadja.

A Tamási II veretlenségi sorozata hétvégén éppen a Magyarkeszi ellen szakadt meg, ezzel visszacsúszott a harmadik helyre a mögé az Iregszemcse mögé, amelyhez éppen hétvégén utazik. A vendéglátó sorozatban hat mérkőzést nyert meg 39–4-es gólaránnyal, igaz, a 15–0-s felsőnánai sikert a szövetség törli majd a sereghajtó visszalépésével (ezt a tabellán nem tüntettük fel). A Dombóvári LK izményi szereplése is pikánsnak ígérkezik, hiszen hiába veszítette el utolsó három bajnokiját a házigazda és veretlen huszonhét mérkőzés óta a címvédő, a vendéglátó otthon mindössze egy gólt kapott, a DLK idegenben pedig még annyit sem.

A legutóbbi két fordulóban két nagyarányú vereséget szenvedő Nak a hullámvölgyből kilábalni látszó döbröközieket fogadja, az egyetlen szombati találkozón pedig a mind a hat pontját az utolsó két fordulóban összegyűjtő Simontornya az újonc tolnanémedieket látja vendégül.

A program

November 4., szombat: Simontornya TC–Tolnanémedi KSC 13.30 óra

November 5., vasárnap: Iregszemcsei SE–Tamási 2009 FC II, Magyarkeszi KSE–KSE Zomba, Döbröközi KSE–Nak SE, Izmény SE–Dombóvári LK 13.30 óra

Szabadnapos: 1952 Dalmand SC, Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE

A bajnokság állása

1. DOMBÓVÁRI LK 7 6 1 0 54–2 19 2. IREGSZEMCSE 7 6 1 0 47–9 19 3. TAMÁSI II. 8 6 1 1 38–7 19 4. ZOMBA 8 5 1 2 30–8 16 5. MAGYARKESZI 6 4 2 0 43–9 14 6. TOLNANÉMEDI 9 4 2 3 23–22 14 7. DÖBRÖKÖZ 8 4 0 4 51–11 12 8. IZMÉNY 9 4 0 5 27–18 12 9. NAK 7 4 0 3 26–22 12 10. SIMONTORNYA 8 2 0 6 13–54 6 11. KAPOSSZEKCSŐ-CSIKÓSTŐTTŐS 8 1 0 7 10–55 3 12. DALMAND 8 0 0 8 7–65 0 13. FELSŐNÁNA 7 0 0 7 2–89 0