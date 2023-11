Az Iregszemcse otthonában 2022 májusában szenvedte el eddigi utolsó vereségét a bajnokságban a Dombóvári LK, a csapat azóta harmincegy mérkőzésen át maradt veretlen, ez számszerűsítve huszonhat győzelmet és öt döntetlent jelentett Kis Dániel Péteréknek. A szinte napra pontosan másfél éves sorozat szombaton hol, ha nem Iregszemcsén zárult el, miután a címvédő és listavezető DLK 3–2-re alulmaradt vendéglátója ellen.

A hazaiak Szabó Bence találatával korán megszerezték a vezetést, de erre, majd Viszló Viktor góljára még érkezett válasz a másik oldalról. A félidei döntetlen után aztán Horváth Krisztián Zoltán is betalált, erre pedig már nem volt felelete a vendégeknek. A DLK veresége egyben azt is jelenti, hogy a vasárnap pályára lépő Tamási II és a nála három meccsel kevesebbet játszó Magyarkeszi is megelőzheti a listavezetőt, egyben esélyük van az őszi elsőség megszerzésére.

A szombati játéknap másik mérkőzésén a Zomba egygólos félidei vezetés után 7–0-ra kiütötte a simontornyaiakat. A Tamási II–Dalmand, az Izmény–Magyarkeszi és a Döbrököz–Kaposszekcső-Csikóstőttős találkozókat vasárnap rendezik.