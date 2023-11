Mint arról beszámoltunk, az Atomerőmű SE szombat este Zalaegerszegen megszerezte idénybeli első sikerét. A találkozó után érthetően remek volt a hangulat vendégoldalon, nagy kő esett le a paksiak szívéről.

„Először is köszönöm az egerszegi drukkereknek a meleg fogadtatást, amiben részesítettek. Nagyon nehéz heteken vagyunk túl, nagy nyomás volt rajtunk ebben az időszakban a vereségek miatt. Abban bízom, hogy mostantól több bátorság lesz bennünk, hogy megvan az első győzelmünk. Kemény mérkőzésen jutottunk túl, a házigazda érezhetően a gyengeségeinkre próbált építeni, de kivédtük ezt. A fontos dobásokkal és pontokkal megmutattuk az erősségeinket, ezek nagyon jókor jöttek nekünk” – fogalmazott Sebastjan Krasovec, az ASE vezetőedzője.

„Gratulálok minden játékostársamnak, büszke vagyok a csapatra. Mindenki, így a fiatalok is léptek egyet előre a játékban és ők is hozzájárultak a sikerhez. A harmadik negyedben meglepett bennünket a ZTE csapata, azonban akkor sem adtunk fel semmit. Hét mérkőzés után sikerült először nyernünk, ez most a legfontosabb, hogy már van a nevünk mellett győzelem is. Amit ma véghez vittünk, az tényleg büszkeséggel tölt el bennünket a nehéz helyzetünkben” – összegzett a paksiak szlovák irányítója, Mario Ihring.

Az első sikerüktől feldobódott paksiak szombaton 18 órától a bajnokságban éllovas és egyedüli csapatként százszázalékos Alba Fehérvárt fogadják.