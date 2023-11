Nem ijedt meg az oroszlánbarlangban Csillag László együttese (az előző idény bronzérmes hat meccsen tizenhat pontot gyűjtött eddig otthon), az első fél órában többet veszélyeztette a kaput a meddő mezőnyfölényben játszó Nagykanizsánál. A széleken való felfutásokból veszélyeztettek a völgységiek, Pál Achilles lövésénél a hazaiak kapusának kellett védenie, Nagy Norbert pedig lesről szerzett gólt.

A félidő utolsó negyedórájára visszaesett az iram, ami a második játékrész elejére is átragadt. Aztán Pál lövésénél kellett nagyot védenie a hálóőrnek, majd a fejese is okozott némi aggodalmat a kanizsai kapu előtt, a kontra végén mégis a vendéglátó szerezte meg a vezetést. A gól után felélénkült a mérkőzés, helyzetek mindkét oldalon megvoltak, de újabb gól már nem esett, így a Nagykanizsa továbbra is veretlen hazai pályán (6 győzelem, 1 döntetlen), a Bonyhád-Majos viszont hetedik idegenbeli bajnokiján negyedik vereségét szenvedte el.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 15. forduló

FC Nagykanizsa–Bonyhád-Majos 1–0 (0–0)

Nagykanizsa, v.: Holczbauer (Szalai D., Keszthelyi)

Nagykanizsa: Haála – Kovalovszki, Szilágyi A., Pintér D., Kondor (Sági, 68.), Szökrönyös, Szabó P., Lőrincz B. (Szinay, 60.), Szanyi, Varga D., János N. (Godzsájev-Telmán, 83.). Vezetőedző: Gombos Zsolt

Bonyhád-Majos: Bonnyai – Széles (Rituper, 83.), Tamás Sz., Preininger, Kugler – Nagy N., Simó – Lőrinc D., Pál A., Kovács L. – Sajnovics (Mácsik D., 68.). Vezetőedző: Csillag László

Gólszerző: Szabó P. (67.)

A bajnokság állása