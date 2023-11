Már a második tavaszi forduló meccseit játsszák az NB III-as csapatok a hétvégén. Az előző hétvégén már lementek az első őszi (nyári) kör visszavágói, a Paks az idegenbeli 2–1-es sikere után 5–0-ra verte a Bonyhád-Majost, a Szekszárd a fővárosi 5–0-s veresége után 3–1-re kikapott a kis Fraditól, a Dunaföldvár pedig a 4–1-es vereségéért egy 1–0-val vágott vissza a bajnok Iváncsának.

A majosiaknak kijut a jól, hiszen megint egy vármegyei rangadó vár rájuk, mégpedig a szekszárdiak ellen. Az akkor még Kardos Ernő irányította zöldek augusztusban 2–0-ra nyertek a vármegyeszékhelyen, most Csillag Lászlóval a kispadon kellene megismételni a bravúrt. Nincsenek jó formában a majosiak, hiszen az előző három bajnokijukat elveszítették: a paksi zakó mellett otthon kaptak ki 4–2-re a Dunaföldvártól, s idegenben 1–0-ra a Nagykanizsától. Utóbbi két összecsapáson a vereségek ellenére biztató volt Széles Bencéék játéka, a földváriak ellen 2–1-re még vezetett a Majos, a Kanizsán is 0–0-ra állt a 69. percig. A szekszárdiak lélektanilag jobb helyzetben vannak, hiszen szerdán a bepótolt meccsen 1–0-ra legyőzték a Paksi FC-t, s most úgy utazhatnak Majosra, hogy ha ismét győznek, megelőzik vármegyei riválisukat, és akár a tizedik helyig is felkapaszkodhatnak a tabellán.

„Nehéz mérkőzés elé nézünk, a sérültek mellett többen betegséggel bajlódnak. Bízom benne, hogy hétvégére sikerül rendezni a sorokat, és begyűjtjük a három pontot!” – mondta Csillag László, a majosiak vezetőedzője.

A hazaiaknál Jerkovics Marko, Pál Márton és Kugli Ákos biztosan nem lép pályára.

„Hatpontos vármegyei rangadó vár ránk, biztos vagyok benne, hogy mindenki motivált lesz. Fárasztó időszakban vagyunk, néhány játékost kivéve a többség pihenőt kapott csütörtökre és péntekre. Arra törekszünk, hogy a lehető legjobb formánkat mutassuk vasárnap – fogalmazott dr. Balogh István, a szekszárdiak asszisztensedzője.

A szekszárdiaknak kulcsembert kell nélkülözniük, Budai Dávid ugyanis begyűjtötte ötödik sárga lapját.

A paksiak az MTK második csapatához utaznak (az odavágón 4–3-ra nyertek az atomosok), a földváriak pedig Dunaújvárosban lépnek pályára szomszédvári rangadón (az odavágón 3–2-es földvári siker született).

NB III., Dél-Nyugati csoport.

A program, vasárnap: MTK Budapest II–Paksi FC II 11 óra, Bonyhád-Majos–Szekszárdi UFC 13 óra, Dunaújváros–FC Dunaföldvár 13 óra.

1. Iváncsa 16 13 1 2 42–13 40

2. Szentlőrinc 16 12 4 0 40–11 40

3. Nagykanizsa 16 10 3 3 44–22 33

4. Ferencváros II 16 10 2 4 28–12 32

5. Dunaföldvár 16 9 3 4 31–19 30

6. Kaposvár 16 6 7 3 22–17 25

7. Paksi FC II 16 7 0 9 39–40 21

8. Érd 16 5 4 7 27–36 19

9. Mohács 16 5 2 9 19–27 17

10. Gárdony-Agárd 16 4 4 8 33–41 16

11. Fehérvár II 16 4 3 9 24–36 15

12. MTK II 16 3 6 7 25–30 15

13. Bonyhád-Majos 16 4 2 10 17–32 14

14. PTE-PEAC 16 3 5 8 11–27 14

15. Szekszárd 16 3 4 9 15–32 13

16. Dunaújváros 15 3 4 9 16–38 13