„Az első pillanatban, miután váratlanul ért, egy gyomrosnak éreztem, nagy csapásként éltem meg. De amikor az ember padlóra kerül, fel kell állni, menni kell tovább és erőt meríteni abból, ami van. Ebben nagy segítséget nyújtott a környezetem, igyekeztem túltenni magam ezen, és így pozitív időszaknak élem meg azt a tízmeccses periódust” – nyilatkozta az M4 Sport stúdiójában Máté Csaba, akivel tíz meccséből kilencet megnyert a Ferencváros, ráadásul ez idő alatt 39 gólt szerzett és bejutotta a csapatot az Európa-konferencialiga csoportkörébe.

A Tolna vármegyei megyeszékhelyen született, korábban a Szekszárdi UFC-t és a Paksi FC-t is irányító 54 éves szakember elárulta, szeptemberi menesztése óta nem járt a Groupama Arénában, mert úgy érzi, annak talán még nem jött el az ideje. Távozása óta több csapatnál is felmerült a neve, mint vezetőedző, de cáfolta, hogy bárhová is aláírt volna.

„Voltak olyan megkeresések, amire én is azt mondtam, hogy érdekes lehet. Úgy érzem, most már készen állok arra, hogy odaálljak egy csapat élére” – tette hozzá a Ferencvárosnál Ricardo Moniz, Thomas Doll, Szergej Rebrov, Peter Ströger és Sztanyiszlav Csercseszov munkáját is segítő tréner.