Már az idei Thelena Kupán is megmutatta kellemetlen stílusát a fővárosi gárda, amely gól nélküli döntetlent ért el a DEAC és a házigazda tolna-mözsiek ellen. Ezt most is megmutatták a lila-fehérek, akik sokat tördelték a játékot, emiatt folyamatos játék alig tudott kialakulni.

A vezetést mégis korán megszerezte Reveland Zoltán együttese, és bár kétszer egyenlíteni tudott az újonc (a második hazai gólt Szalkai Kitti lőtte, akinek már csak a jelenléte is sokat számít a csapatnál) és tízméterest is hibázott döntetlen állásnál a Tolna, végül Folk Zsuzsanna találatával otthon tartotta a három pontot.

„Nem számítottam könnyű mérkőzésre, főleg akkor, ha nem a mi szánk íze szerint alakul a mérkőzés és ez bebizonyosodott. Nem játszottunk rosszul, sok helyzetet alakítottunk ki, kapufákat lőttünk, de lélektanilag rosszkor kaptuk a gólokat, pár percre rá a vezető találatunkra – mondta lapunknak Reveland Zoltán. – A csapat erejét mutatja ugyanakkor, hogy nem adtuk fel, nem estünk össze, hanem mentünk előre és a másfél perccel a vége előtt meglőttük a győztes gólt.”