Több, mint egy hónap szünet után győzelemmel tért vissza a hazai parkettre Djokics Zseljko együttese, amely hétvégén a bajnokságban 85–52-re felülmúlta a Vasas Akadémiát. A szekszárdiaknak az volt a szezonbeli ötödik tétmeccsük és az ötödik sikerük saját közönségük előtt.

Nem alábecsülve a pasaréti egyletet, de szerdán jóval komolyabb ellenfél vár a KSC-re a spanyol Estudiantes személyében. A madridi alakulat veretlenül, négy győzelemmel vezeti a K csoportot, hazai pályán a Szekszárdot (83–69) és a Sassarit (54–47), idegenben az olaszokat (72–65) és a Chomutovot múlta felül (70–66). Hazája bajnokságában azonban nem megy ilyen jól David Gallego Moran csapatának, nyolc forduló után négy győzelemmel és négy vereséggel a nyolcadik, még rájátszást érő helyen áll.

Az Európa Kupában az ausztrál Marena Whittle húzza a spanyolok szekerét a 18,3 pontos és 7,5 lepattanós átlagával, de Laura Mendez 6,8-as asszisztátlaga is figyelemre méltó produkció. A Tarr KSC elleni októberi mérkőzésen is ők emelkedtek ki a mezőnyből, kiegészülve a holland Kourtney Treffersszel, de nem szabad megfeledkezni a belga centerről, Billie Massey-ről sem.

A Szekszárd számára a továbbjutás szempontjából is fontos lesz a szerdai találkozó, hiszen győzelem esetén nagy lépést tenne az egyenes ági playoff felé (a csoportból az első kettő automatikusan és a nyolc legjobb csoport harmadik jut tovább). A sikerhez vezető úton nagy szerepe lesz Jacinta Monroe-nak, aki az eddigi négy találkozón 21,3 pontot és 8,3 lepattanót átlagolt, de az amerikai center mellett a fiatal Boros Júlia 15,5 pontos meccsenkénti termése is megsüvegelendő teljesítmény. A spanyolok ellen nem lép pályára a továbbra is sérült Nikola Dudásová és Miklós Melinda, az amerikai Kathryn Westbeld azonban bemutatkozhat új kenyéradójánál.

– Át kell mentenünk a Vasas elleni ritmusunkat, mert a spanyolok a modern kosárlabdára építkeznek: gyorsan játszanak, sokat futnak és jól lepattanóznak. Kontrollálnunk kell a találkozót, keményen kell védekezünk és nem szabad sok labdát eladni, mert azt könnyen megbüntethetik – fogalmazott Djokics Zseljko.

Európa Kupa, csoportkör, 5. forduló

Tarr KSC Szekszárd–Movistar Estudiantes (spanyol)

Szekszárd, szerda, 18 óra. Stream: FIBA Youtube