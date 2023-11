Az biztos, hogy a Bonyhád VLC már megváltotta a helyét az első osztályra, hiszen a hetedik helyezett Tolna VFC és a jelenleg kilencedik ASE Paks már nem tud annyi pontot szerezni, hogy veszélyeztesse a völgységiek tagságát. S az is eldőlt, hogy a nyeretlen Aparhanti SE a második vonalban folytatja majd a pontokért zajló csatározásokat.

A korábbi vármegyei első osztályú gárdák közül öt, a bonyhádiak mellett a Dombóvár FC, a Bátaszék SE, a Bölcskei SE és a Kakasd SE is szinte biztosan marad a felsőházban, azaz az első nyolcban, s jó eséllyel a Tevel Medosz SE is hajrázik majd egyet azért, hogy ők is a legjobbak között folytathassák.

Nekik a most hétvégi, dombóvári fellépésük lesz a legkeményebb, a záró három körben az ASE Paks, a Tengelici SE és a Faddi SE lesz az ellenfelük – elvileg ezeket a találkozókat meg kell nyernie Simon Tibor játékos-edző alakulatának.

Ez lesz a hétvége egyik rangadója, a másik pedig a Mórágyi SE és a Kakasd SE összecsapása lehet – a hazaiak egy bravúrgyőzelemmel nagy lépést tehetnének a felsőházi tagságuk bebiztosítása érdekében. A kakasdiak pedig nemcsak tehetnének, hanem matematikailag is bebiztosítanák helyüket a vármegyei első osztályban.

Tolna Vármegyei I–II. Osztályú Kvalifikáció, a hétvége programja. A 12. forduló programja, november 4., szombat: Dombóvár FC–Tevel Medosz SE, Nagymányoki SE–Bölcskei SE, Tolna VFC–Bátaszék SE, Faddi SE–Bonyhád VLC. November 5., vasárnap: Bonyhád-Börzsöny SE–Tengelici SE, Mórágyi SE–Kakasd SE, Aparhanti SE–Kisdorogi FC. Valamennyi mérkőzés 13.30-kor kezdődik.

Az ASE Paks együttese a hétvégi fordulóban szabadnapos lesz.