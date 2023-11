Utolsó bajnokiját vívta az NB II-es bajnokságban szereplő Paksi SE, amely a liga élmezőnyéhez tartozó Vasas Kubala Akadémia vendége volt. Sajnos nem lett szép a vége, annak ellenére, hogy a meccs képe nem ezt mutatta, idénybeli második legsúlyosabb vereségüket szenvedték el az atomvárosiak.

„Egy jó Vasas ellen játszottunk, akik a tabella élmezőnyében helyezkednek el, láttuk is, miért – összegzett Horváth György vezetőedző a paksi klub hivatalos honlapján. – Fizikálisan sokkal erősebbek voltak, illetve több extragyors játékossal is rendelkeztek, akikkel nem tudtunk mit kezdeni, pláne, hogy a védelmünkből két meghatározó labdarúgónk is hiányzott. Sok támadást vezettek a széleken, sok beadással, mi pedig jelenleg a magas labdáknál rendre hátrányban vagyunk, így nem meglepő, a találatok túlnyomó részét így kaptuk. Mezőnyben nem játszottunk rosszul, próbáltunk támadni, kapufáig is eljutottunk, nem volt annyira egyértelmű mérkőzés, mint amit az eredmény mutat. A jövőben mindenképpen foglalkoznunk kell a kapu előtti keveredésekkel, bizonytalanságokkal. Hat felnőtt játékosunk mellett U19-esekkel álltunk fel, és két U16-os tehetséges lányunk is bemutatkozhatott, akik kiváló teljesítményt nyújtottak” – fogalmazott a vezetőedző.

Női NB II, Nyugati csoport, 11. forduló

Vasas Kubala Akadémia–Paksi SE 7–0 (3–0)

Budapest, v.: Németh D. (Tóth B., Takács M.). Paksi SE: Kerekes, Marosi, Debreceni, Szűcs, Tancsa (Figura, 73.), Boda, Kiss, Bogdán (Subi Anita, 62.), Subi Anett (Feczer, 78.), Sajabó, Lusinszki. Edző: Horváth György.