Veretlen maradt a címvédő Dombóvár és a Magyarkeszi is a forduló rangadója után, ahol a listavezető kétszer is vezetett, de végül be kellett érnie az egyik ponttal. Szintén döntetlennel zárult a két, legutóbbi öt meccsét egyaránt elveszítő gárda találkozója, de legalább a Nak és az Izmény is pontot szerzett.

A döbrököziek majd' egy órát játszottak emberelőnyben és nyertek Iregszemcsén, a Tamási II egy tucat gólt rámolt be a simontornyai kapuba, míg a Zomba cserejátékos nélkül vitte el a három pontot Csikóstőttősről.

AutóCity Volkswagen Tolna Vármegyei III. osztály, Nyugat, 12. forduló

Magyarkeszi KSE–Dombóvári LK 3–3 (2–2). Magyarkeszi, v.: Czár (Pekli). Gólszerző: Bella (36.), Orosz Á. (43), Papp G. (81.), illetve Farkas I. (26., 50.), Sólyom B. (10.)

Simontornya TC'22–Tamási 2009 FC II 0–12 (0–6). Simontornya, v.: Bellér (Pallag-Bozsák). Gólszerző: Horváth Cs. (6., 19., 21., 26., 89.), Kotroczó (53., 81., 87.), Kling (57., 84.), Hegedűs D. (24.), Goman D. (32.)

Iregszemcsei SE–Döbröközi KSE 0–3 (0–1). Iregszemcse, v.: Sütő Z. (Horváth B.). Gólszerző: Varga R. (3., 11-esből), Török Cs. (71.), Reizinger (90.). Kiállítva: Tóth J. (39., Iregszemcse)

Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE–KSE Zomba 1–5 (0–1). Csikóstőttős, v.: Szabó L. (Braunstetter). Gólszerző: Fehér A. (84.), illetve Mihalovits (28.), Tóth A. (62.), Kerekes R. (75.), Tamás D. (88.), Szabján (90.)

Nak SE–Izmény SE 4–4 (1–4). Nak, v.: Juhász F. (Takács Z.). Gólszerző: Móricz G. (24.), Varga T. (65.), Harczi (72.), Tamás B. (88., öngól), illetve Ládás (7., 40.), Sebestyén Sz. (14.), Kőrösi (38.)

A bajnokság állása