Hetedik mérkőzésén is veretlen maradt hazai pályán a Paks, miután a 14. forduló pénteki nyitómérkőzésén kiütötte a diósgyőrieket.

„Az egész első félidő megadta a mérkőzés alaphangulatát, ott egyértelműen a mi akaratunk érvényesült. Ugyanarra a játékra törekszik mindkét csapat, de mi ebben azért egy picit előrébb tartunk. Nem foglalkozunk azzal, hogy vezetjük a tabellát, mert ez egy átmeneti állapot. A Ferencváros lejátssza a két meccsét és máris első lesz. Huszonnyolc pontot szereztünk eddig, ez nagyszerű, a játékosok megérdemlik a dicséretet” – értékelte a találkozót követően Bognár György.

A paksiak vezetőedzője a második félidőben becserélte a 18 esztendős Horváth Kevint és Pesti Zoltánt, valamint a náluk egy évvel idősebb Simon Barnabást is. Hárman összesen 53 perccel gyarapították a csapat „fiatalperceit”.

„A fiatalok tehetségesek, de akkora átütőerő bennük még nincs. Tisztázzuk a dolgot: mi azért játszatjuk őket, mert a központi támogatást a fiatal játékpercekre adják. Jó ötlet a szabály, de egy kicsit fals, a versenyhelyzet nem egyenlő sokszor. Próbáljuk betartani a szabályokat, nem kerülhetjük ki ezt” – tette hozzá Bognár György.

Mezei Szabolcs (jobbra) három gólnál és öt gólpassznál jár a bajnokságban

Fotó: Dömötör Csaba

A 23 éves, de a szabály értelmében már túlkorosnak számító Mezei Szabolcs góllal és gólpasszal vétette észre magát a mérkőzésen. Vezetőedzőjéhez hasonlóan a középpályás is hangsúlyozta, első helyük ideiglenes állapot, de továbbra is szeretnék folytatni a jó teljesítményüket.

„Hazai pályán jó szereplünk, most is úgy mentünk ki a pályára, hogy mindenképpen meg szeretnénk nyerni a mérkőzést. Fontos volt a jó rajt, szereztünk is bő félóra alatt három gólt, amivel talán már el is dőlt az összecsapás. Az előző két fordulóban sajnos nem sikerült betalálnunk, ezen javítani akartunk, szépen összejött. Nagyszerű rátekinteni a tabellára, szeretnénk ezt a formát folytatni a továbbiakban is, és a bajnokság végén is minél előbb állni” – fogalmazott a bajnokságban három gólnál és öt előkészítésnél járó Mezei.