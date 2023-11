Bognár György szinte egy teljesen új csapatot küldött pályára a találkozó elején, mint amivel a bajnokságban „dolgozik”, és elismerte, ez valóban hátulütője a dolognak, mert nem lett olyan folyamatos a játék.

„Nem is tudtunk olyan ritmust diktálni, amilyet igazán szerettünk volna. Ellenfelünk motivált volt, valamint a kontrái is veszélyesek voltak. Sok ügyes játékosa van a Honvédnak, meg kellet küzdenünk, hogy eljussunk a tizenegyesekig – fogalmazott a vezetőedző, aki kitért a megsérült Böde Dánielre is. – A hosszabbítást gyakorlatilag tízen játszottuk végig, mivel Dani megszakadt, és már nem volt cserénk. Végig vállalta a játékot, jelenlétével dolgozott, nem számoltunk vele, hogy labdába ér, mivel nem tudott lépni. Így is ki kell hagynia két-három hetet, ha rögtön lejött volna, úgy is” – magyarázta a klubikon pályán tartását.

A paksiak a nyolcaddöntőben az Újpest vendégei lesznek.

Mol Magyar Kupa, főtábla, 4. forduló

Budapest Honvéd–Paksi FC 2–3 (1–1, 2–2, 2–2) – büntetőkkel: 4–5

Bozsik Aréna, 2200 néző. V.: Pillók (Buzás B., Belicza)

Gólszerző: Szappanos (22., öngól), Bobál G. (90+5.), illetve Könyves (19.), Hahn (88.)