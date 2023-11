– Hogyan került erre az eseményre?

– A Zinzino márkanagykövete vagyok – felelte érdeklődésünkre Szuper Levente, aki kedd este járt Szekszárdon egy egészséges táplálkozást népszerűsítő fórumon. – Számomra az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás mindig kulcskérdés volt, és az is marad. Amikor kikerültem az NHL-be (az észak-amerikai profi jégkorongliga, a világ legjobb bajnoksága – A szerk.), folyamatosan mértek, teszteltek bennünket, rendszeres visszajelzéseket kaptunk arról, hogy milyen állapotban vagyunk, s hogy mit kell tennünk azért, hogy ezen javítsunk.

– Miért éppen ez a márka?

– Egy szerencsétlen véletlen folyamán kerültünk kapcsolatba. A feleségem tavaly beteg volt, és egy barátom javasolta, hogy próbáljuk ki a cég egyik termékét. Nagyon bevált, nagyon elégedettek voltunk vele. Akkor ástam bele egy kicsit jobban magam ebbe az egészbe, mostanra megismertem a cég vezetőségét, a laboratóriumuk tulajdonosát. Egy olyan világba csöppentem bele, hogy amikor felmerült, hogy legyek márkanagykövet, egyből igent mondtam a felkésésre. Most is előadóként érkeztem, megtiszteltetés volt, hogy egy színpadon állhattam dr. Bálint Orsolya szekszárdi sportfőorvos asszonnyal.

– Kevesen tudják, hogy ön márkanagykövet, legalábbis nekem újdonság volt. Viszont azt nagyon sokan tudják, hogy ön kiváló jégkorongkapus volt, még az NHL-ben is védett, ami nem sűrűn adatik meg egy magyarnak. Mostanában keveset hallani önről a hokival kapcsolatban!

– Nem véletlenül. Másfél éve kikerültem a körforgásból, nem vagyok benne aktívan a magyar jégkorongsportban. Tíz évet dolgoztam a Vasasnál, voltam kapusedző, sportvezető, csapattulajdonos, de így alakult. Sok minden voltam a magyar hokiban, mostanra viszont a kapcsolatom abban merül ki, hogy az Aréna4 csatornán szakértem az NHL meccseit, és készülök a bolzanói A-csoportos világbajnokságra, amelyen szakkommentátor leszek.

– Meglepve hallom ezeket, mert azt hittem, hogy egy ilyen szaktekintély, egy szapporói hős nélkülözhetetlen a hazai hokisport számára. Szokott nosztalgiázni? Akkor, 2008-ban mégiscsak történelmet írtak!

– Fantasztikus volt annak a csapatnak a tagja lenni. Még ma is beleborsódzik a hátam, ha visszagondolok, hogy mekkora csodát hajtottunk végre, hogy milyen nagy bravúrral lettünk aranyérmesek, s jutottunk fel a legmagasabb ligába. Akkor hokiláz volt Magyarországon, egy egyszerű felkészülési tornán is telt ház előtt játszottunk... Azóta már többször is történelmet írt a válogatott, s remélem, hogy jövőre is lesz esélye arra, hogy valami nagyot alkosson.

– Sok év, másfél évtized eltelt Szapporó óta. Ön szerint hol tart most a magyar hoki?

– Nemcsak a másfél évtized, de a másfél év alatt is sok minden változott, amióta nem vagyok napi kapcsolatban a jégkoronggal. Új szövetségi kapitány került a válogatott élére, nagy átalakuláson megy át a csapat. Hogy hol tart a magyar jégkorong? Ezt nem könnyű megmondani, de a divízió I-es világbajnokság tökéletesen megmutatja majd.

– Ha már Szekszárdon van, egy kicsit hadd beszéljek haza! Nekünk is van egy tehetséges kapusunk, mégpedig Megyeri Zsolt Zsigmond, aki jelenleg Kanadában pallérozódik. Úgy tudom, ön is egyengette a pályáját!

– Zsigi többször is járt a kapustáboromban, úgyhogy nagyon jól ismerem. Kedveltem a kitartásáért, a munkabírásáért, a szorgalmáért. Szurkolok neki, hogy Kanadában is bizonyítani tudja tehetségét. Azt gondolom, hogy a magyar hoki jövőjének egyik nagy egyénisége lehet!