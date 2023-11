A magyar bajnokságban három győzelem és egy vereség, a nemzetközi porondon két győzelem és két vereség ebben a szezonban a Tarr KSC mérlege. Djokics Zseljko együttese a hazai porondon Csapatunk az NB I-ben hazai pályán legyőzte a BKG Prima Natura Szigetszentmiklós, a WBV CEKK Cegléd és az NKA-Pécs csapatát, idegenben viszont kikapott a TFSE MTK-tól. Ami az Európa-kupát illeti, a cseh Chomutovot oda-vissza megverték Boros Júliáék, míg a spanyol Movistar Estudiantes és az olasz Dinamo Sassari vendégeként kikapott a kék-fehér együttes.

„Az eredmény mindig fontos, s végül mindig az számít egy csapat megítélése kapcsán, de nehéz ténylegesen lemérni, mikor és mi lenne az elvárható, vagy a megfelelő – mondta Djokics Zseljko a szekszárdi klub internetes oldalán. – A tény: mind a négy hazai meccsünket megnyertük, idegenben háromszor vesztettünk egy siker mellett. Ez rávilágít arra, hogy saját csarnokunkban, saját közönségünk előtt nagyobb energiával, jobban játszunk. Ami az eddigi összteljesítményt illeti, most még nem tudni, hogy ez jó eredménynek számít-e vagy sem.”

„Nem voltam maradéktalanul elégedett az alapozással, mert sok kihagyás és sérülés nehezítette a munkánkat. Fontos játékosok, többek közt Theodoreán Alexandra és Mányoky Réka, valamint két légiós, Nikola Dudasová és Ana Vojtulek is keveset tudott a csapattal dolgozni. Utóbbi két játékosunk nem játszott novemberig az Európa-kupában, talán hangsúlyozni sem kell, mekkora hátrányt jelentett ez számunkra. Új csapatot kezdtünk építeni a nyáron, ehhez akkor is sok idő kell, ha mindenki egészséges. No és akkor ott van Miklós Melinda, saját nevelésű játékosunk, akit az előző években szépen felépítettünk, most viszont nyolc meccsből egyen tudott csak játszani. Így borzasztó nehéz értékelni… Egy biztos, én a pozitívumokra tekintek inkább! A nyáron alapemberek, mondhatom, a csapat oszlopai távoztak, közben az érkező Horváth Bernadett fantasztikusan dolgozott és remek őszt produkált. Nagyon elégedett vagyok vele, a PEAC ellen nyerőember volt, az edzésmunkája az első perctől kezdve példamutató, nagyon kellemes meglepetés a teljesítménye” – fogalmazott a vajdasági szakember.

„Maradva a pozitívumoknál, Boros Julcsi fiatalon is vezérszerepet vállalt, több kiemelkedő meccse volt, jól játszott, ennek szintén nagyon örülök – folytatta Djokics az értékelést. – Nehéz a kirakóst összerakni, s közben maximum közeli eredményt elérni. Boros Dudasová és Miklós sérülését kihasználta, élt a lehetőséggel. Szücs Gréti is szépen dolgozott, amíg meg nem sérült, az ő és Vojtulek kiesése miatt azonban elkezdtünk improvizálni, kényszerből, megborult a taktikánk. A szünet előtti utolsó meccsen Chomutovban Theodoreán a négyes poszton játszott… Az eredmény jobb, mint amit vártunk a történtek fényében. Dudasová Chomutovban visszatért, hat hetes kihagyás után, segített is a győzelemben, amivel versenyben maradtunk a folytatásra a nemzetközi porondon. Miklós Melinda gyógytornázik, a következő héten már kontakt nélküli csapatedzéseket is végezhet. Vojtulek nem edz, s nem tudjuk, mi lesz vele, Szücs Gréti szintén kontakt nélküli munkát végezhet.”

A folytatásban jönnek a hazai rangadók a Tarr KSC számára. Most szombaton a Vasas Akadémiát fogadják a szekszárdiak, majd a következő hazai meccsükön, december 3-án a Sopron Basketet látják vendégül. A nemzetközi kupában november 22-én, azaz jövő szerdán a Movistar Estudiantes, majd egy hétre rá, 29-én a Dinamo Sassari lesz a vendég.