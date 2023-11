Tizenhárom versenyt rendeztek 2023-ban Tolnában, összesen 691 starttal – hangzott el a Pincehelyi Művelődési Házban megtartott lovas évadzárón. Az országos döntő nagyló egyes C kategóriában csapatban második, nagyló kettes C kategóriában csapatban hatodik helyet szerzett a vármegye, ami kiváló eredmény. A vármegyei bajnokság három kategóriájából kettőben is a Pincehelyi Lovassport Egyesület hajtója végzett az első helyen, az esemény házigazdái négy érmet is bezsebeltek a kilencből, mondhatni, hogy az övék volt az idei év. A két arany mellett egy ezüstöt és egy bronzot is elkönyvelhettek Pincehelyi Lovassport Egyesület hajtói. A paksiaknak és a zombaiaknak két érem jutott, egyet pedig a tolnaiak vihettek haza.

A vármegyei bajnokság egyéni eredményei

Póni kettesfogat: 1. Schmidt Zoltán (Pincehelyi Lovassport Egyesület), 2. Schmidt Boglárka (Pincehelyi Lovassport Egyesület), 3. Böhler Péter (Zombai Lovasklub Egyesület), 4. Reitzi Zoltán (Zombai Lovasklub Egyesület), 5. Dölles Csaba (Pincehelyi Lovassport Egyesület), 6. Vályi Lili (Pincehelyi Lovassport Egyesület).

Nagyló egyesfogat: 1. Ritecz Péter (Tolna-Mözsi Lovas Egyesület), 2. Miklós János (Paksi Fogatsport Egyesület), 3. Kajtár Gábor (Zombai Lovasklub Egyesület), 4. Fodor Zsolt (Regölyi Lovassport Egyesület), 5. Fejős József (Zombai Lovasklub Egyesület), 6. Böjtös Péter (Pincehelyi Lovassport Egyesület).

Nagyló kettesfogat: 1. Nagy István (Pincehelyi Lovassport Egyesület), 2. Fritz József (Paksi Fogatsport Egyesület), 3. Hatala Roland (Pincehelyi Lovassport Egyesület), 4. Bagdi Dominik (Paksi Fogatsport Egyesület), 5. Tell Viktor (Paksi Fogatsport Egyesület), 6. Link Gábor (Paksi Fogatsport Egyesület).