Hatodik alkalommal emlékeztek Czékmány Báintra, a tragikus közlekedési balesetben elhunyt egykori kiváló támadóra. Bátyja, Tamás – aki szintén kiváló futballista volt – méltón ápolja öccse emlékét. Megint egy olyan tornát hozott össze, amelyet érdemes volt végigszurkolni, mert kiváló meccseket láthatott a közönség. Sok izgalmat és meglepetést hozott a torna, amelynek végén a GoldBowden örülhetett.

A kupa erősségéről mindent elmond, hogy már a csoportmérkőzések során búcsúzott például a NB III-ban szereplő PTE-PEAC. Az A-csoportot a BBFC Bever Name, a B-t az A'la Cool gárdája tudta lehozni százszázalékos mérleggel, ráadásul kapott gól nélkül. Az elődöntőbe jutásért a Goldbowden hosszabbítás után győzte le gólgazdag meccsen 4–3-ra a jó erőkből álló Kakasdot, a Nagymányok pedig bravúrt elérve, büntetőkkel az egyre jobb eredményeket elérő Szésza 2020 Kft-t.

Az elődöntőben a Goldbowden – többek között Klézl Tamás bravúrjainak is köszönhetően – meglepte a Bajnokok Tornája-győztes és Pécsen is kupát nyerő BBFC Bever Name-et és bejutott a fináléba. A másik ágon az A'la Cool továbbra sem kapott gólt és magabiztosan múlta felül a Nagymányokot. A bronzmeccsen a BBFC Bever Name nyert a kissé elfáradó mányokiak ellen.

A döntő sokáig igen óvatos játékot hozott mindkét csapat részéről, majd az A'la Cool megkapta első és egyben egyetlen gólját a tornán, amely pechjükre végzetesnek bizonyult mivel támadásban ezúttal sokat hibáztak és nem tudtak betalálni. A Goldbowden, amely az elmúlt években több tornagyőzelmet is bezsebelt, de az elmúlt időszakban önmagához képest némileg aluleljesített, ezúttal nagyon összekapta magát a végjátékra és megnyerte az emléktornát.

VI. Czékmány Bálint-emléktorna, Elődöntők: A'la Cool–Nagymányok 4–0, GoldBowden–BBFC Bever Name 2–1. A 3. helyért: BBFC Bever Name–Nagymányok 4–1. A döntőben: GoldBowden–A'la Cool 1–0. Legjobb játékos: Gábor Gergő (GoldBowden). Legjobb kapus: Komáromi Bence (A'la Cool). Gólkirály: Győrfi Milán (A'la Cool).