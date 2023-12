Székely Norbert szövetségi kapitány hivatalosan is kihirdette a magyar női kosárlabda-válogatott 24 fős bő keretét a februári, soproni olimpiai selejtezőtornára. A szakember január 22-én szűkíti tovább a keretet 16 fősre.

A listán szerepel Boros Júlia, Horváth Bernadett és Miklós Melinda, a Tarr KSC Szekszárd játékosainak nevei is, akik jelenleg is a válogatott fehérvári edzőtáborában vesz részt. A bő keretben további három olyan játékos is szerepel (Goree Cyesha, Kis Virág, Szabó Fanni), akik korábban a szekszárdiakat erősítette, valamint a saját nevelésű Studer Ágnesé is, aki a török Mersintől való távozása után a napokban csatlakozott új csapatához, a francia Carolo Baskethez.

A magyar válogatott február 8-án Kanadával (19 óra), másnap Japánnal (18 óra), két nap szünet után, február 11-én Spanyolországgal mérkőzik meg a soproni Novomatic Arénában (17.30 óra). A négyesből az első három jut ki a jövő nyári párizsi ötkarikás játékokra. Női válogatottunk először és utoljára az 1980-as moszkvai olimpián vett részt, akkor a negyedik helyen végzett.

A magyar válogatott 24 fős kerete

Aho Nina, Kányási Veronika, Lelik Réka, Toman Petra (valamennyien DVTK HUN-Therm), Bach Boglárka, Dombai Réka, Dubei Debóra, Goree Cyesha, Ruff-Nagy Dóra, Török Ágnes (valamennyien SERCO UNI Győr), Boros Júlia, Horváth Bernadett, Miklós Melinda (mindhárman Tarr KSC Szekszárd), Sitku Zsuzsanna, Varga Alíz (mindketten Sopron Basket), Mérész Beatrix (NKA Universitas Pécs), Szabó Fanni (TFSE-MTK), Tóth Franka (E.ON ELTE BEAC), Czukor Dalma (Oxygen Roma Basket, olasz), Határ Bernadett (Perfumerías Avenida, spanyol), Juhász Dorka (Beretta Famila Schio, olasz), Kiss Virág (CBK Mersin, török), Studer Ágnes (Flammes Carolo Basket, francia), Wentzel Nóra (Enea Gorzów, lengyel)