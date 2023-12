Még sok a munka, ahogy azt Sebastjan Krasovec többször hangoztatta, de érezhetően jobb a hangulat az Atomerőmű háza táján.

Már két győzelme is van a piros-kék alakulatnak, amely Zalaegerszeg után a Bp. Honvéd otthonát is bevette.

Most szombaton jó lenne a kettőről háromra lépni, bár a szegediek nem ígérkeznek könnyű ellenfélnek. A Tisza-partiak már hat győzelemnél járnak az idényben, legyőzték például a Szolnokot és az éllovas Falcót is. A teljesítményük eléggé kiegyensúlyozott, idegenben és otthon nagyjából egyformák.

Az ASE-nak nincs választási lehetősége, kell a győzelem a tabellán való feljebb lépéshez – szombat este is!

Kovács Ákos és Gulyás Milán már ott lesz a kispadon, s talán pályára is lépnek, Eilingsfeld Jánosra és Pajor Dávidra ugyanakkor még nem számíthat a szlovén tréner.

Tippmix Férfi NB I, a 11. fordulóban.

Atomerőmű SE–SZTE-Szedeák. Paks, Gesztenyés út, szombat, 18 óra.

Vezeti: Kapitány Gellért, Pozsonyi László, Lengyel Ádám.