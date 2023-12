November végén, egy hónapja műtötték meg Silye Eriket, akinek a DVSC elleni bajnokin egy ütközés során bal válla úgy kiugrott, hogy a porc is leszakadt benne, ami aztán a csontos részt is megsértette. Az operáció jól sikerült, a paksi balszélsőt azóta kartartóval lehetett látni a PFC bajnoki meccsein.

„A műtét utáni varratszedéskor az orvosok úgy tájékoztattak, nagyon szépen gyógyul a vállam – mondta Silye Erik, a Paksi FC hivatalos internetes oldalán. – Ezt követően megindult a gyógytorna, ami most, az ünnepek alatt természetesen otthon is folytatódik. Még súlyok nélkül dolgozom, egyelőre az a fontos, hogy visszanyerjük a teljes mozgástartományt. December 29-én lesz a következő kontroll, amikor röntgen is készül, ha ekkor is mindent rendben találnak, elhagyhatom a kartartót, és ekkor már a rehabilitáció is felgyorsul majd. Előzetes számítások alapján január közepétől kezdhetem a kocogást. A lábamon szintentartó edzést végzek, hogy ne épüljön le az izomzat, így a visszatérés is könnyebb lesz” – mesélte a tizenkét bajnoki alatt hét gólpasszig jutó játékos, akinek meghatározó szerepe volt az atomvárosiak menetelésében.

„Az ősz elején a sok érkező miatt kellett egy kis idő, hogy összeálljon a csapat, viszont aztán kivétel nélkül mindenki fel tudta venni a ritmust, a stáb elképzelését a játékról – folytatta Silye. – Pár forduló után összeálltunk, kiváló közösséget alkotunk, és a teljes klub egy irányba húz, ami szépen látszott a mögöttünk hagyott hónapokban. Tudjuk a realitást, valamint azt is, hogy egészen biztosan lesznek nehezebb periódusaink, viszont azon fogunk dolgozni, hogy ebből minél kevesebb legyen és minél rövidebb ideig tartson. Az őszre mindenki büszke lehet, de ezért sajnos még nem jár semmi, így kell tehát tovább dolgoznunk tavasszal. Bízunk benne, hogy a szezon második felében is sikeresek leszünk, én pedig remélem, mihamarabb hozzá tudok majd járulni ehhez a pályán is, nagyságrendileg a harmadik bajnoki kör elejétől” – tette hozzá a futballista.

Mint ismert, az OTP Bank Liga őszi idényének végén a paksiak állnak az első helyen, megelőzve a címvédő és rekordbajnok Ferencvárost, valamint a gyenge kezdés után nagyon összeálló Fehérvár FC-t.