Harmadszor fordul elő az atomvárosiakkal, hogy a tabella első helyén kezdenek egy fordulót az NB I-ben (hozzátesszük, az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Ferencváros vesztett pontok tekintetében jobban áll a PFC-nél), a klub tizennyolc éve íródó élvonalbeli történetében ez eddig csak a 2014/2015-ös szezon negyedik, illetve az előző kiírás második fordulója előtt történt meg.

Mindkét alkalommal tiszavirág-életű volt a listavezető szerep, ezúttal viszont arra készül Bognár György együttese – még ha ő maga, valamint játékosai is azt hangsúlyozták, hangsúlyozzák, hogy egyelőre nem érdemes figyelni a tabellát –, hogy ezúttal ott is maradjon. Ezt legegyszerűbben úgy érhetik el a zöld-fehérek, ha vasárnap három ponttal távoznak a Szusza Ferenc Stadionból. Ez persze csak elméletben könnyű, még akkor is, ha nem a legjobb formáját mutatja jelenleg az Újpest.

Nebojsa Vignjeviccsel jól kezdte a csapat a szezont, tíz forduló után a Ferencváros és a Paks mögött harmadik helyen állt a tabellán, a legutóbbi négy mérkőzését azonban elveszítette a Fradi (0–3), a Fehérvár (1–2), a Puskás Akadémia (1–2) és a Mezőkövesd ellen (0–4). A novemberi nyeretlenségükkel visszacsúsztak a lilák a nyolcadik pozícióba, és a negyedik legkevesebb szerzett gól mellett már a második legtöbbet kapták.

Az elmúlt nyolc évben viszont nem győzni járnak a paksiak a IV. kerületbe, a legutóbbi tizenkét fellépésük alkalmával három vereség és nyolc döntetlen mellett csak egyszer, 2022 augusztusában győztek.

„Nehéz meccsünk lesz vasárnap, főleg, hogy jó szériában vagyunk, így biztos alaposan készülnek belőlünk Újpesten – fogalmazott a klub honlapján Hahn János, aki szezonbeli második gólját szerezte múlt héten a DVTK 4–1-es legyőzése során. – A lilák otthonában mindig nehéz nyerni, de természetesen szeretnénk a lehető legjobban meglovagolni helyzetünket, és újra három egységgel gyarapítani pontjaink számát. Tisztában vagyunk a hazaiak képességeivel, de az elmúlt időszakban csak magunkkal foglalkoztunk, a játékunkat csiszoltuk, amivel van még tennivalónk, de az látszik, jó úton haladunk, ezt kell a hétvégén folytatnunk.”

Fontos hiányzó mindkét oldalon lesz, a hazaiaknál Djorde Nikolics és a házi góllövőlistát holtversenyben vezető Matija Ljujics sérült, míg a paksiaknál a csütörtökön megműtött Silye Erikre nem számíthat a szakmai stáb.