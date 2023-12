Ezúttal is a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában gyülekeztek a felmérőre érkezett versenyzők. A tél eleji felmérőt most is a korábbi évekhez hasonlóan alacsony létszámmal, közel százötven versenyzővel rendezték. Akik februárban már megszerezték az óhajtott szintet, azok többségét már nem hozta el a klubja Paksra. Mint a szervezők összegeztek, a 8 éves gyerekektől a 14 éves versenyzőkig magas színvonalú teljesítményeket láthattak.

Minden versenyszámban pontokat lehetett szerezni, így a végéig nyílt maradt a küzdelem, egy-egy kiugró eredmény után sem lehetett megnyugodni. A 13-14 éveseknek lábemelés, húzódzkodás, fekvőtámasz mellett Cooper-futás volt a programban.