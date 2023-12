– Sorozatban másodszor került be a Nemzeti Sport válogatottjába.

– Megtisztelő, hogy ilyen elől végezhettem a rangsorban, örülök, ha az újságírók is úgy látták, jól ment a játék ősszel. Ám még fontosabb, hogy a csapat jól szerepelt a szezon első felében – fogalmazott lapunknak Windecker József, a Paksi FC középpályása, aki 6,142-es átlagérdemjeggyel zárta az OTP Bank Liga első felét a Nemzeti Sportnál, ezzel bekerült a napilap ősz válogatottjába. – Én is azért tudtam kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, mert erős volt a csapatjátékunk ősszel. Minden mérkőzésen tudtunk hozni egy szintet, vagy a fölötti teljesítményt.

– Ez az osztályzat akár magasabb is lehetett volna, ha sérülés miatt nem kell kihagynia az utolsó három bajnokit.

– Rossz volt kívülről nézni a mérkőzéseket, de örülök, hogy nélkülem is jól szerepelt a csapat. Legyőztük az Újpestet és a Ferencvárost, csak a zárás nem sikerült szépre Fehérváron. A Diósgyőr ellen meghúzódott a hajlítóizmom, ami egy igen makacs sérülés tud lenni. Többet hagytam ki, mint amire számítottunk, úgy terveztük, hogy az utolsó mérkőzést vállalni tudom, de nem így lett.

– Átlagával nem először került be a legjobbak közé, tavasszal ott volt az idény álomcsapatában, akkor mégsem volt felhőtlen az öröme.

– Az utolsó három mérkőzésen mindössze egy pontot szereztünk, amivel lecsúsztunk a dobogóról. Most akkor lennék igazán boldog, ha a szezon végén érmet akasztanának a nyakunkba, ezt elcserélném az egyéni elismerésekkel. Azzal, hogy őszi elsők lettünk, megnyílt ehhez az út, de tudjuk, nehéz tavasz vár ránk. Arra számítottam, hogy erős lesz a csapatjátékunk, de arra senki sem gondolt, hogy ez első helyet ér majd félszezonnál. Ehhez kellett a Ferencváros gyengébb szereplése, reálisan nézve a címvédő mindenki előtt jár.

– Karácsonykor sikerül feltöltődnie?

– Igyekszem kipihenni magam, bár most a sérülés miatt kényszerből hosszabbra nyúlt a foci nélküli időszak. A karácsony nálunk utazós, a párom családjához is elmegyünk Győrbe, az enyémhez is Soltvadkertre. A két ünnep között Pakson leszünk már, elkezdem az egyéni edzéseket annak érdekében, hogy januárban már a csapattal együtt készülhessek a legalább ilyen jó második félévre.