Nélkülük is bekezdett azonban az ASE, és a gyorsan két triplát is Kassim Nicholson vezérletével fölényesen be is húzta az első negyedet, köszönhetően egy 12–1-es rohamnak, amelyre a Tisza-partiaknak nem volt válaszuk. Apropó Nicholson! Az éppen Szegedről érkezett erőcsatár egyre inkább belopja magát a paksi drukkerek szívébe, nagyon vártak már egy ilyen légiósra, egy ilyen vezérre. A második negyedet megnyomták a szegediek, vissza is jöttek tíz alá, de aztán kapcsolt az ASE, és a szünetre tizenkét pontos előnnyel mehetett.

A pihenőt követően megint a szegediek kapták el jobban a ritmust, a paksiak három perc után találtak be, de aztán jött két tripla a fiatal Géringer Gergőtől, ami megnyugvást hozott, és a záró felvonás előtt tizenhárommal vezettek a piros-kékek. Az utolsó tíz percben többször is visszajöhettek volna tízen belülre a szegediek, de mindig akadt egy paksi, aki beszórta a lélektanilag fontos kosarakat. Aztán négy perccel a vége előtt hétre faragta hátrányát a vendégcsapat (81–74-ig jöttek vissza), a legjobbkor jött az időkérés – végül behúzta az Atom, amely idénybeli harmadik sikerének örülhetett.

Jövő szombaton megint hazai pályán játszanak a piros-kékek, akik az oroszlányiakat fogadják.

Tippmix Férfi NB I, a 11. fordulóban

Atomerőmű SE–SZTE-Szedeák 87–78 (26–12, 21–23, 23–22, 17–21)

Paks, 1000 néző. V.: Kapitány G., Pozsonyi L., Lengyel Á. ASE: Ihring 17/3, White 16/6, Radics 4, Nicholson 20/9, Wooten Jr. 8. Csere: Géringer 10/6, Wright Jr. 7, Dorogi 5/3. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec. Szeged: Woolridge 27/3, Locke 16/6, Balogh 4, Bognár K. 13/3, Lake 5. Csere: Mucza 8/3, Zsíros 5/3. Vezetőedző: Nikola Lazics.