Mint arról a klub a közösségi oldalon beszámolt, harmincöt egyesület 220 indulója lépett tatamira a versenyen, amelyen erdélyi és vajdasági résztvevők is szerepeltek. Az eseményen jelen volt dr. Mészáros János a Nemzeti Sportszövetség és a Magyar Karate Szakszövetség elnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke is. A Dombóvári Karatesuli hét fős csapata idei utolsó versenyén a nagyon erős mezőny ellenére most is kiválóan szerepelt, melyet a megszerzett hét arany-, két ezüst- és két bronzérem is bizonyít.

A dombóváriak eredményei, egyéni: Szabó Dorottya 1. hely (formagyakorlat), Lakatos Lukács 1. hely (küzdelem), 4. hely (formagyakorlat), Ruzsicska Kristóf 1. hely (küzdelem), Szőcs Patrik 2. hely (küzdelem), 3. hely (formagyakorlat), Braun Ádám 1. hely (küzdelem), 1. hely (formagyakorlat), Baranyai Ármin 1. hely (formagyakorlat), Gulyás Szonja 2. hely (küzdelem) 3. hely (formagyakorlat). Csapat: küzdelem 1. helyezés (Lakatos Lukács, Ruzsicska Kristóf és Szőcs Patrik).