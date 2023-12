Idén még csak a 17. életévüket töltötték be, de a magyar első osztályban második idényét taposó Szekszárdi WFC-ben meghatározó szerepet tölt be Acsádi Petra és Kágyi Kíra, akik már az U19-es válogatott keretében is alapembernek számítanak. A két tehetséges labdarúgó az elmúlt napokat a német élvonalban szereplő Hoffenheimnél tölthették el.

A sárga-feketék közösségi oldala arról számolt be, hogy a vasárnapi érkezés után a fiatalok hétfőn már át is estek a tűzkeresztségen az igen pörgősre és tartalmasra sikerült első közös edzésen a klub második csapatával, másnap pedig egyéni felmérésen vettek részt. Kipróbálhatták az úgynevezett footbonaut pályát is, aminek a középpontjában egy olyan gép áll, ami különböző sebességgel és röppályán lő labdákat a játékosokra, akiknek azt irányítaniuk kell egy körön belülről a megadott helyre, ezzel fejlesztve a labdarúgó labdakészségét és reakcióidejét.

Később együtt készülhettek a tizenkét csapatos Bundesliga ötödik helyén álló „nagycsapattal”, belenézhettek, sőt saját bőrükön tapasztalhatták meg, milyen egy Bajnokok Ligájában is szereplő profi csapat élete, mindennapjai.