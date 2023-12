– Nem túl közönségszórakoztató mérkőzésen, de értékes három pontot gyűjtöttek be Újpesten.

– Ahogy mondja, inkább mezőnyben folyt a játék, de az sem a szebbik fajtából – fogalmazott lapunknak Szappanos Péter, a Paksi FC válogatott kapusa. – Ez betudható a sarki szélnek, ami nem volt túl kellemes, illetve a szokatlan, kora délutáni kezdési időpontnak is. Nehéz volt felpörögni, de a három pont a legfontosabb.

– Ehhez kellettek az ön bravúrjai is az első félidőben, amikor kétszer is túljárt válogatott csapattársa, Csoboth Kevin eszén.

– Nem voltam könnyű helyzetben, hiszen alig volt dolgom a mérkőzésen, nem voltam játékban. Örülök a védéseimnek, de a labdarúgás csapatjáték, a második félidőben a srácok hozzátették a magukét, kellett az újabb gól, hogy nyerni tudjunk. Ez a győzelem azért is értékes, mert magunkhoz képest rosszul játszottunk az első negyvenöt percben, a szünet után viszont ismét önmagunkat idéztük, megvoltak a helyzeteink. Ha az összképet nézzük, azt mondhatjuk, hogy reális eredmény született.

– Hétvégén a másik nagy múltú fővárosi csapatot, a Ferencvárost fogadják. A tabella alapján önök lennének a mérkőzés esélyesei.

– Elértük azt a szintet, hogy nyomás nélkül játsszunk a Fradival. Vasárnap nincsen veszítenivalónk, igaz, így fogalmaztam legutóbb is, amikor nem, hogy pontot nem szereztünk, de elég nagy különbségű vereséget szenvedtünk a címvédő otthonában. A rekordbajnoktól ki lehet kapni, bármilyen kerettel állnak fel és bármelyik pozíciót foglalják el a tabellán. Feszített a tempó a Ferencvárosnál, hiszen szerdán elhalasztott mérkőzést pótol Mezőkövesden, majd érkezik hozzánk, jövő héten pedig „élet-halál” meccset játszik a nemzetközi kupában a Fiorentinával. Remélhetőleg lesz keresnivalónk ellenük, de nagy terhet nem szabad tenni a csapatra. Ahogyan eddig, most is alázattal kell készülnünk, és akkor meglehet ennek a hozadéka.

Az Európa-bajnoki selejtezőkön a válogatottnál is számítottak a paksi kapusra

Fotó: Dömötör Csaba

– Szombaton kisorsolták a jövő nyári Európa-bajnokság csoportkörét, ahol a magyar válogatott a házigazda Németországgal, Skóciával és Svájccal került össze. Mit gondol erről a négyesről?

– Egy kontinenstornán nem beszélhetünk könnyű csoportról, bármelyik ellenfelet kaptuk volna, ugyanolyan nehéz dolgunk lenne. Butaság lenne kötelező továbbjutásról beszélni, hiszen egyetlen csapat sem mehet biztosra egyik riválisa ellen sem. Természetesen az az álmunk és célunk, hogy akik bekerülnek az utazó keretbe, mindent megtegyenek azért, hogy az egyenes kieséses szakaszba juttassa a válogatottat. Ehhez továbbra is azt a szerény és alázatos munkát kell végeznünk, amit az elmúlt években, és amivel kvalifikáltuk magunkat az Európa-bajnokságra.

– Az egyéni célja pedig nem lehet más, mint bekerülni abba a huszonhárom fős keretbe.

– Természetesen, de a következő közel fél év alatt még sok minden történhet. Minden játékos azért dolgozik a klubcsapatában, hogy olyan teljesítményt nyújtson, amivel felkelti a szakmai stáb figyelmét, ezáltal számításba jöjjön a szövetségi kapitánynál. Így kell hozzáállnia mindenkinek, ezért nekem most az a dolgom, hogy a Paksban egyenletesen jó teljesítményt nyújtsak, már hétvégén a Ferencváros ellen.