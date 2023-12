Már a hatodik emléktorna volt az idei, amelyet a véméndi sportcsarnokban rendeztek, s amelyen pályára lépett a Hertha BSC vezetőedzője, Dárdai Pál is. Idősebb Dárdai Pál 2017 októberében hunyt el, azóta minden évben megtartják a futballtornát. Most is remek volt a felhozatal, itt volt Márton Gábor, az NB I-es zalaegerszegi futballcsapat vezetőedzője, Bódog Tamás, a Hertha másodedzője, de Kulcsár Árpád, az NB II-es Pécsi MFC vezetőedzője is.