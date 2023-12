Mint arról beszámoltunk, a Tarr KSC Szekszárd ugyanúgy tizenkét pontos vereséget szenvedett a spanyol Spar Gironától, ahogy egy héttel ezelőtt, az ominózus csarnokbeázás miatt másfél órás késéssel kezdődött hazai odavágón.

A szekszárdiak jól kezdték a spanyolországi összecsapást, sokáig vezettek is, de a második félidőben már nem volt esélyük.

„Megérdemelten jutott tovább a Girona. Az utolsó negyedre elfogytunk, de addig nagyon szépen küzdöttünk, vezettünk is többször, ez most nem volt elég. A kiesés ellenére is elégedett vagyok a csapattal”– fogalmazott Djokics Zseljko, aki a mérkőzés napján ünnepelte 47. születésnapját.

A szekszárdiak számára az idei szezonra így befejeződtek a nemzetközi küzdelmek, a csoportkörből három győzelemmel és három vereséggel jutottak tovább Theodoreán Alexandráék, a legjobb tizenhat közé kerülésért zajló párharcban azonban a Girona már túl kemény ellenfél volt.

A szekszárdi játékosok most karácsonyi pihenőre mentek, legközelebb január másodikán találkozik a keret, amely az újév első bajnokiját január hatodikán a BKG Prima Szigetszentmiklós otthonában vívja