Mint arról beszámoltunk, a Sopron-verők rangadójából a DVTK jött ki jobban, és nagy csatában legyőzte a Tarr KSC-t. A szekszárdiak a harmadik negyed közepére 18 pontos hátrányba kerültek, de vissza tudtak jönni a meccsbe. A hajrát azonban a hazaiak bírák jobban.

„Szeretnék gratulálni a Diósgyőrnek nem csak a mai győzelemhez, de a bajnokságban és az Euroligában mutatott teljesítményükhöz is – értékelt Djokics Zseljko. – Igazi csapatként játszanak, ezt pedig én mindig is szerettem látni. Ez a menetelés ad neki hétről hétre önbizalmat, ma is nagyon magas százalékkal dobtak kintről és a festékből is. Ennek ellenére mégis úgy érzem, saját magunkat vertük meg, még úgy is, hogy a DVTK jól játszott. A második negyedben buktuk el a meccset, ott azért is kértem egymás után kétszer is időt, hirtelen teljes tanácstalanság lett úrrá a csapaton. Kár, hogy egy ilyen fontos meccsen ez megtörtént, mert szeretném, ha igazi csapatként, precízen tudnánk játszani. Gratulálok a szurkolóknak is, remélem, hogy a következő meccseken szervezettebben tudunk játszani” – tette hozzá a szakember.

„Úgy gondolom, hogy kontrolláltan kezdtünk a mérkőzést, viszont a második negyedben azok a taktikai dolgok, amiket megbeszéltünk, nem jól sültek el. A második félidőben igyekeztünk ezen változtatni, felvenni a Diósgyőr ritmusát. Úgy gondolom, ez sikerült is, de az olyan pillanatokban, amikor közel érhettünk volna hozzájuk, akkor nem jöttek a pontok. Nagyon sajnálom, úgy jöttünk ide, hogy győzni szeretnénk, dolgozunk tovább és indulunk majd hamarosan az Európa-kupa-mérkőzés visszavágójára” – fogalmazott Horváth Bernadett, a KSC irányítója.

Az említett Európa-kupa-meccs a spanyol Spar Girona ellen szerdán 19 órakor kezdődik.

Az első találkozó múlt szerdán 89–77-re nyerték meg Szekszárdon a vendégek.