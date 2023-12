„Ez egy kemény meccs volt és így egy nagy győzelem számunkra, ebben a csarnokban sosem könnyű játszani – összegzett Sebastjan Krasovec, a piros-kékek vezetőedzője. – A Honvédnál folyamatosak a besegítések, itt nem lehet könnyű kosarakat szerezni, mindenki más is megküzd ezzel. Az előző szezonban pontosan ilyen mérkőzést játszottam itt a ZTE-vel, szóval azt kaptam, amit vártam. A játékosaim nagyot harcoltak, a fiatalok előléptek, sokat játékpercet kaptak. Meccs közben elveszítettünk egy játékost sérülés miatt, de most van néhány plusz napunk pihenni, remélhetőleg a következő mérkőzésre ismét tizenkét játékost tudok nevezni. Fontos győzelem volt, de most már a következő mérkőzéssel foglalkozunk!” – fogalmazott.

„Nagy küzdelem végén kiharcolt győzelem volt ez, a fiatalok a második félidőben előléptek, ami nagyon jó a saját fejlődésüknek és természetesen a csapatnak is. Voltak faultproblémáink, szóval erre szükségünk is volt. Ebben a bajnokságban nincsenek könnyű meccsek, ez sem volt az, a Honvéd jól játszott, de végén kulcspillanatokban értékesítettük a büntetőket és nyertünk, ezért gratulálok a csapatnak!” – értékelt a 28 ponttal, 8 lepattanóval, 6 gólpasszal és 7 kiharcolt faulttal záró szlovák irányító.

Tippmix Férfi Kosárlabda NB I, a 10. fordulóban.

Budapesti Honvéd SE–Atomerőmű SE 71–77 (18–18, 23–20, 13–14, 17–25)

A legjobb dobók: Filipovics 23, Djokovics 12/9, Henry 11, Bazsó 10/6, illetve Ihing 28/6, Wight 15/3, Nicholson 11