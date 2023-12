Magas hőfokon pörögtek a szekszárdiak, Alekszandra Sztanacsev labdaszerzése után 12–8-as állásnál magához is rendelte övéit Gáspár Dávid. A fejmosás hatott, az első negyed végén fordítani tudtak a vendégek, de Kathryn Westbeld öt pontjával a második felvonás elején ismét a hazaiaknál volt az előny. Sőt, a soproni eladott labdáknak és pontatlan dobásiaknak köszönhetően egy 6–0-s sorozattal nyolc ponttal is megléptek a vendéglátók (39–31).

A félidő hajráját azonban – az egyre több hibát vétő szekszárdi játék miatt – a pihentebb Sopron zárta jobban (mint ismert, a címvédő pénzügyi megfontolásból nem indult egyik nemzetközi kupában sem), a fiatal Toman Réka triplájával 41–41-es állást mutatott a nagyszünetre az elektronikus tábla.

Helyben hagyta a második félidő elején a címvédőt a Szekszárd, Westbeld, majd Sztanecsev, végül Horváth Bernadett süllyesztett el egy triplát, extázisba hozva magukat és szurkolóikat egyaránt. Időt is kért Gáspár Dávid, és amíg játékosaival vitatkozott, a közel ötven vendégszurkoló értetlenül nézett az 52–43-as hazai vezetést mutató eredményjelzőre. A három ütés után Horváth-tól jött a negyedik pofon, amivel

rászámolták a tízet a címvédőre (57–45), sőt egy újabb 9–0-s sorozattal már tizenhat is volt közte.

Szó szerint és átvitt értelemben is megtörtént ez, a szekszárdiaknak ráadásul szinte minden összejött, igaz, meg is tettek minden azért, hogy a szerencse is melléjük szegődjön. A magyar válogatott irányítójának dudaszós, egyben ötödik (!) hárompontosával már 81–60- volt az állás, s végül története legnagyobb sikerét ünnepelhette a Tarr KSC, míg a Sopron az egyik, ha nem a legnagyobb vereségét szenvedte el hazai porondon.

Kellett ez a bravúr Djokics Zseljko együttesének, hiszen újabb nehéz mérkőzések várnak csapatára a Győr és a Diósgyőr, valamint az Európa Kupában a Girona ellen.

Tippmix Női NB I, alapszakasz, 7. forduló

Tarr KSC Szekszárd–Sopron Basket 86–71 (20–23, 21–18, 27–10, 18–20)

Szekszárd, 900 néző. V: Tóth C., Török D., Minár

SZEKSZÁRD: HORVÁTH BERNADETT 20/15, BOROS J. 10, Holcz 6, WESTBELD 16/6, Monroe 12. Csere: SZTANACSEV 18/6, Krnjics, Mányoky 4, Szücs G., Theodoreán, Árvai. Vezetőedző: Djokics Zseljko

SOPRON: TURNER 11/6, Böröndy 7, Sitku, Brooks 9, MOMPREMIER 12. Csere: Fegyverneky 6/3, Papp K. 8, Varga A. 5/3, Toman R. 9/3, Crvendakics 4. Vezetőedző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–4. 7. p.: 12–12. 9. p.: 18–18. 13. p.: 28–27. 17. p.: 39–31. 22. p.: 46–43. 25. p.: 57–45. 27. p.: 61–45. 30. p.: 68–51. 33. p.: 72–56. 37. p.: 81–60.

Kipontozódott: Turner (36.)