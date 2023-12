Bognár György, az atomvárosiak vezetőedzője a 80. percben küldte be a pályára Szécsit, mégpedig Papp Kristóf cseréjeként. Ezzel is növelve a fiatalpercek számát, amiről a szakember a meccs utáni sajtótájékoztatón is szót ejtett.

„Csak addig volt bennem izgalom, míg át nem léptem az oldalvonalat, onnantól kezdve már a bizonyítási vágy dolgozott bennem – mondta a 19 éves futballista klubja hivatalos internetes oldalán. – Nagyon gyors volt a játék, magas iramot diktáltak a srácok, és egyértelműen látszott, itt már mindenki kiváló képességekkel rendelkezik. Meglátásaim szerint az egy az egy elleni szituációkban előre kell lépjek a jövőben, továbbá gyorsabban kell döntéseket hozzak, valamint a beadásaimon is csiszolnom kell még. Az következő cél nem lehet más, mint a további lehetőségek kiharcolása, és a játékpercek gyűjtögetése, ehhez kemény munkára lesz szükségem, de állok elébe, ezért csinálom. A lehetőségeket pedig szeretném a pályán jó teljesítménnyel meghálálni” – összegzett az ötszörös korosztályos válogatott fiatal.

Szécsi a Paksi FC NB III-as csapatának oszlopos tagja, az ősz folyamán lejátszott tizenhét mérkőzésből tizenhat alkalommal kapott lehetőséget tizenkétszer kezdőként bizonyíthatott Kindl Istvánnak, a második csapat edzőjének.