Olyan meccs kerekedett ki a paksiak kecskeméti fellépéséből, amilyenre előzetesen is számítani lehetett. Kemény, fizikális csata folyt a pályán, minden egyes dobóhelyzetért meg kellett küzdeni, méltó volt a szomszédvári rangadók hagyományaihoz. Még akkor is, ha mostanság egyik csapat sem ott áll, ahol annak idején állt, megváltoztak az erőviszonyok, s ez még akkor is igaz, ha két jó formába lendült együttes találkozott.

A paksiak három, a kecskemétiek két győztes bajnokival a hátuk mögött futottak ki a Messzi István Sportcsarnok parkettjére, s az arénát szép számmal megtöltő szurkolók eleinte azt láthatták, hogy egyik gárda sem tud ellépni a másiktól. Hol az ASE, hol a KTE vezetett pár ponttal, a negyed vége a hazaiaknak sikerült jobban. Az alföldiek ezt a hullámot lovagolták meg sikeresen a második tíz percben, s bár az első szökési kísérletüket meghiúsította az ASE, a negyed végére tizenöt pontos előnyre tettek szert.

Innen egyszer még nyolc pontra vissza tudtak jönni a piros-kékek, de a negyedik negyedben már nem volt esély, kecskemétiek nem engedték ki a kezükből a győzelmet, hússzal is vezettek már (90–70-re), végül tizenhéttel nyertek.

A paksiak három győzelem (Honvéd, Szeged, Oroszlány) uán szenvedtek vereséget, így nem tudtak elmozdulni az utolsó előtti helyről.

A meccs legjobbjának a KTE rutinos szerb klasszisa, Kemal Karahodzsics bizonyult, aki 12 ponttal és 12 lepattanóval (28-as VAL-érték) erős dupla duplát (két kiemelt statisztikai mutatóban kétszámjegyű eredmény) ért el, de Kassim Nicholson is megtette a magáét, 18 pontja mellé 10 lepattanót szedett le, s 27-es értékindex-szel zárt.

Érdekes, hogy a paksiak több lepattanót szedtek (38, illetve 35) és több gólpasszt is osztottak ki (17, illetve 14), de a tizenhét eladott labda megpecsételte a sorsukat (a KTE-nél ez a szám 8 volt).

A paksiaknak még egy mérkőzésük van vissza az idei szezonból, december 30-án, jövő szombaton a Szolnoki Olajbányász látogat a Gesztenyés úti sportcsarnokba. Az újév első mérkőzését pedig január 6-án az Egis Körmend otthonában vívják majd a piros-kékek.

Tippmix Férfi NB I, a 13. fordulóban

Duna Aszfalt DTKH Kecskemét–Atomerőmű SE 92–75 (23–17, 27–18, 20–22, 22–18)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, 1400 néző. Vezette: Földházi Tamás, Praksch Péter, Fodor Attila.

Kecskemét: SINIK 17/6, Bouges 16/3, Ivkovics 2, Kucsera 8/6, KARAHODZSICS 12. Csere: DRAMICSANIN 14, Tóth B. 13/9, Körmendi, Wittmann 10/6. Vezetőedző: Sztojan Ivkovics.

Atomerőmű SE: IHRING 15/9, White 8, Radics 3/3, NICHOLSON 18, WRIGHT JR. 11/3. Csere: Wooten 4, Kucsora 7/6, Dorogi 2, Géringer 3/3, Kovács Á. 4. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Az eredmény alakulása: 3. p.: 7–6. 7. p.: 17–15. 13. p.: 29–23. 18. p.: 37–31. 23. p.: 55–41. 29. p.: 69–55. 32. p.: 75–57. 37. p.: 78–68.