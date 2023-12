A Magyar Kerékpáros Szövetség idén akkreditálta itthon az első versenysorozatot, a Pannon Pump Track Kupasorozatot, de maga a pump track továbbra sem létezik önálló szakágként a hazai szövetségben. Igaz, nemzetközi szinten sem. Mindezt Király Ármintól, az említett kupasorozat főszervezőjétől tudtuk meg, aki azt is elmondta, sporttörténeti jelentőségű, hogy az idén a kupasorozat mellett megtartották az első pump track országos bajnokságot is, ami a legmagasabb szintje a nemzeti versenyrendszernek. Ez jól jelzi, hogy van igény itthon a komolyabb pump track versenyekre, ugyanakkor azt is, hogy egyre nő ennek a sportágnak a hazai népszerűsége.

Népszerű alapozó szakág

- A pump track pályák aszfaltozott felületű, változó méretű és formájú, hullámelemekből és kanyarokból álló körpályák. A pályán egy speciális mozgásformával, az úgynevezett pumpálással kell haladni. A mozgás ezzel a ritmikus tömegközéppont áthelyezéssel folyamatosan fenntartható. Vagyis, ha az ember elég ügyes, tekerés nélkül tud körbehaladni a pályán. A pumpálás nagyon jól fejleszti a mozgáskordinációt, az állóképességet, illetve azokat az izmokat is, amik az adott gördülő sporteszköz mozgatásához szükségesek. A pump track pályákat ugyanis a kerékpár mellett rollerrel, gördeszkával, vagy görkorcsolyával is lehet használni – magyarázta Király Ármin, aki hangsúlyozta, a bringasportban a pump track alapozó szakágnak tekinthető, ami olyan alapmozgásformákra tanítja meg az embert, amelyek a kerékpársport bármelyik szakágában – legyen az BMX, hegyi kerékpározás, vagy éppen országúti kerékpár – jól hasznosíthatók. Személy szerint nem tartja elképzelhetetlennek azt sem, hogy egyszer olimpiai sportág válik a pump track-ből. Ennyi bevezető után térjünk a lényegre!

