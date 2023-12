Idén kicsit más lesz a szeretet ünnepe a Bognár-családban. A korábbi években felváltva, hol náluk, hol a családfő, Zsolt testvérénél ülték körbe az asztalt szenteste, de sajnos Schell Gabriella édesapja alig egy hónapja hunyt el, Zsanett lányuk pedig átesett egy betegségen, ami sok pihenést igényel, emiatt idén ők vállalják magukra a házigazda szerepet.

Minden más a korábbi évek forgatókönyve alapján zajlik a családnál: a karácsonyfát közösen díszítik fel, az ünnepi menüből pedig ezúttal sem maradhat ki a halászlé, amit Zsolt főz meg, a hozzá való tésztát pedig nagy rutinjával az anyósa gyúrja meg. Az asztal Gabriella sógornőjének sült húsaitól és Zsani süteményeitől roskadozik majd.

– A karácsony első napján szoktunk menni a nagyszülőkhöz, amit most kicsit másképp alakítunk. Ezúttal inkább pihenéssel telik, másnap pedig testvéremék és anyukám jön át, akkor húsleves, rántott ételek, saláták kerülnek az asztalra – mondta lapunknak Schell Gabriella, aki azt is elmondta, a beszerző körutakat a férjére bízza. – Velem ellentétben ő szeret boltba járni, természetesen a fát is ő szerzi be és faragja be a talpába. A gyerekek is megoldják együtt a bevásárlást, de most helyette én oldottam meg az ajándékok beszerzését. Sok mindent úgy rendelünk, de általában kikérjük egymás véleményét, hogy ki mit szerezte, úgyhogy nálunk nagy meglepetés nem szoktak érni bennünket.

Nem akármilyen sportos család a Bognár, a mindkét hölgy a Szekszárdi Fekete Gólyák KC kézilabda-csapatának meghatározó játékosa, a fiúk a Szekszárdi UFC kötelékéhez tartozik. Az édesapa az öregfiúk – és nem mellesleg a Bor és Halásztanya teremfoci-csapat – tagja, Bogesz pedig az NB III-as csapat kapuját védi a bajnokságban. Karácsony után sem lassít majd a fiatalabb Zsolti, hiszen 27-én kezdődik a bátaszéki Fenyő Kupa, ahol győzelemre tör csapatával.