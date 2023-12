Mint arról beszámoltunk, először nyert hazai pályán a Paks, amely remek első negyedbeli teljesítményével alapozta meg a szegediek elleni sikerét.

„Szeretnék gratulálni a csapatomnak ehhez a kemény első hazai pályás győzelemhez, boldog vagyok – értékelt Sebastjan Krasovec, a paksiak vezetőedzője. – A héten is sérülésekkel küzdöttünk, voltak olyan játékosok is a pályán, akik nem voltak száz százalékosak. Megmutatták, hogy tudnak keményen küzdeni, amit nagyra értékelek. Nem volt egyszerű mérkőzés, jól kezdtünk az első és a harmadik negyedben is, viszont voltak hullámvölgyeink. A Szeged többször fel tudott állni és a végére szoros találkozó lett a meccsből. Gratulálok mindkét csapatnak, élvezetes mérkőzés volt a mai” – fogalmazott a szakember.

„Kemény mérkőzés volt a mai, igazi csapatként játszottunk. A Szeged is keményen, jól játszott, tulajdonképpen végig meccsben tudtak maradni. Jó dobószázalékkal dolgoztunk, fontos lepattanókat szedtünk és végig keményen tudtunk kosárlabdázni” – mondta Maliek White.

Az ASE jövő szombaton ismét hazai pályán játszik, 18 órától az OSE-Lions lesz a vendég.