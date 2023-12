Felemásan szerepel eddig a női NB I-ben a szekszárdi női kosárcsapat, amely hat forduló után négy győzelemmel és két vereséggel áll. Érdekesség, hogy hazai pályán mind a négy fellépését megnyerte a KSC, idegenben viszont mind a kettőt elveszítette. Djokics Zseljko csapata a BKG Prima Szigetszentmiklóst (79–77), az NKA Universitas Pécset (81–60), a VBW CEKK Ceglédet (92–40) és a Vasas Akadémiát (85–52) múlta felül saját csarnokában, míg látogatóként a TFSE-MTK-tól (67–69) és az E.ON ELTE BEAC-tól (79–82) is kikapott.

Biztató a hazai mérleg és a hazai teljesítmény, de a Sopron Basket ellen minden eddiginél jobb játék kell, hogy egyáltalán partiban lehessenek Theodoreán Alexandráék az európai szintű klasszisokat felvonultató riválissal. Nem a legjobb a helyzet, hiszen Nikola Dudasová és Miklós Melinda régóra maródi, ugyanakkor némi fény az alagútban, hogy a horvát Ana Vojtulek helyére igazolt amerikai Kathryn Westbeld egyre meggyőzőbb, szerdán az olasz Sassari elleni Európa-kupa-találkozón kisváló teljesítményt tett le az asztalra. Melléje kell felnőniük a húzóembereknek a vasárnap esti rangadóra, és kellenek a fiataloktól is az extra pontok, mert csak így tud versenyre kelni riválisával a KSC.

Nem sűrűn szokta legyőzni a soproniakat a Szekszárd, de azért akad rá példa, egy évvel ezelőtt, tavaly november 22-én egy végletekig kiélezett meccsen 70–68-ra sikerült felülmúlni a zöld-sárgákat, pedig akkor sem a KSC volt az esélyes. Még egy évvel korábba, 2021. április 28-án pedig 72–69-es szekszárdi sikernek tapsolhatott a csarnokot dugig megtöltő publikum. A két meccs között lejátszott 11 bajnokit a soproniak nyerték...

Hogy vasárnap mégsem reménytelen a KSC helyzete, azt a soproniak TFSE elleni veresége is alátámasztja. A bajnoki címvédő is elhasalt ugyanis a fővárosban (86–80-ra kaptak ki), persze tegyük gyorsan hozzá, hogy akkor Yvonne Turner volt az egyetlen légiós, aki pályára lépett náluk. A legutóbbi bajnokijukon, az NKA Universitas Pécs ellen ugyanakkor Jelena Brooks, Beatrice Mompremier és Alekszandra Crvendakics is játszott, nem beszélve Határ Bernadettről, az elsőszámú magyar centerről. Előbbi kettő kapcsán mondta azt a TEOL.hu-nak adott interjúban Djokics Zseljko vezetőedző, hogy ketten többet érnek mint az egész KSC. Persze a pályán nem a pénz játszik, s nem ez dönt, hanem az ész és a szív.

Márpedig a szekszárdi szív jó párszor megdobbant az elmúlt években – talál vasárnapra is tartogatnak a lányok egy meglepetést.

Tippmix Női NB I, a 7. fordulóban

Tarr KSC Szekszárd–Sopron Basket

Szekszárd, városi sportcsarnok, vasárnap, 17 óra

Vezeti: Tóth Cecília, Török Daniella, Minár László.