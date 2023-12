Kevés helyzetet hozó mérkőzésen gyűjtötte be a három bajnoki pontot az Újpest FC otthonában a Paks, amely ezzel NB I-es története során először őrizte meg vezető helyét a tabellán. Bognár György szerint csapatjátékuknak köszönhetik az újabb három pontot.

„Az első félidőben passzívabban játszottunk, a második játékrészben a szél is segített, mint ahogy az Újpestnek is az elsőben. Összességében nem volt szép a játék, minden nézőnek gratulálok, aki ezt végignézte – kezdte értékelését a paksiak vezetőedzője. – Inkább a csapatjátékunk dominált, annak ellenére, hogy több lehetőségünk is volt. Ez jobban működött, mint az Újpesté, szerintem megérdemelten nyertünk. Az őszi idényben többen is kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak, bár ezúttal azért is volt egy kicsit visszafogottabb a játékunk, mert voltak játékosaink, akik nem százszázalékos állapotban edzettek a héten, ami látszott a játékunkon” – fogalmazott Bognár György, aki újfent kihangsúlyozta, örülnek, hogy a tabella élén vannak, de nem foglalkoznak vele különösebben, változatlanul azt gondolják, hogy mindig meccsről meccsre kell haladni.