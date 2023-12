Emlékezetes találkozót játszott egy hete Szekszárdon a Tarr KSC és a Spar Girona. Az egész napos esőzés következtében beázott a sportcsarnok, az összecsapás pedig csak másfél órával később tudott kezdődni. A közjáték a szekszárdiakat zavarta meg, a spanyolok végig vezetve magabiztos győzelmet arattak.

Szerda este innen kellene felállnia a szekszárdi csapatnak, amely tegnap délután négy órakor szállt repülőre, hogy aztán Barcelonában landoljon, majd busszal utazzon tovább a katalán fővárostól száz kilométerre fekvő százezres (kis)városba. Reggel még tartott egy edzést a lányoknak Djokics Zseljko, ráadásul meglepetésvendég is járt a csarnokban, Studer Ágnes látogatta meg az egykori társait (az irányító szerződést bontott a török Mersinnel, és most itthon tartózkodik).

„Szekszárdon is megtapasztalhattuk, hogy nagyon masszív csapat a Girona, a spanyolok euroligás szintet képviselnek – mondta az indulás előtt Djokics Zseljko, a KSC vezetőedzője. – Szekszárdon minden összejött nekik, a meccs elején hat triplát is bevágtak, most nagyon oda kell figyelnünk, hogy más irányba tereljük a mérkőzés alakulását. Gironában nagyon szeretik a kosárlabdát, volt szerencsénk megtapasztalni ezt korábban, amikor szintén találkoztunk már velük. Általában négyezren szurkolnak egy-egy találkozón, jobban meg kell tanulnunk egymásra figyelni, mert beszéddel ilyen közegben nem lehet kommunikálni. Ez lesz az év utolsó mérkőzése számunkra, a játékosoktól maximális odafigyelést és koncentrációt fogok kérni. Nem mi vagyunk az esélyesek, de ha így lesz, akkor játszhatunk egy jó meccset” – mondta Djokics.

A szakember kihangsúlyozta, hogy a találkozó után a játékosok szabadságot kapnak, a munkát január másodikán kezdi meg a keret. Jelen állás szerint az első hivatalos meccsét január hatodikán, a BKG Prima Szigetszentmiklós otthonában vívja a KSC.

Spanyolországba tíz játékossal utazott el a KSC, mindenki egészséges és bevethető, mondta lapunknak Szabó Noémi. A szakmai és sportigazgató – aki itthonról szurkol majd szerdán este – hozzátette, bíznak a csodában, a bravúrban, de elsődleges céljuk az, hogy tanuljanak – márpedig azt az ilyen meccsekből lehet leginkább.

Női Európa-kupa, a 16 közé jutásért, 2. mérkőzés.

Spar Girona–Tarr KSC Szekszárd. Girona, szerda, 19.15 óra.

A találkozót élőben lehet nézni a FIBA YouTube csatornáján.