– Listavezetőként fogadták a hullámvölgyben lévő címvédőt. Mondhatjuk, hogy papírforma eredmény született?

– A Ferencváros ellen ilyet nem mondanék – jelentette ki Papp Kristóf, a Paksi FC középpályása, a két csapat vasárnapi rangadójának első gólszerzője. – Az viszont tény, hogy az idényben hazai pályán kimagaslóan szerepelünk, csak az MTK vitt el tőlünk egy pontot, a másik hét mérkőzést egyaránt megnyertük. Örülünk, hogy sikerült megtartani az itthoni veretlenségünket.

– Első helyzetükből vezetést szereztek, negyedóra után pedig már két góllal mentek. Ilyen kezdésről álmodtak?

– A meccskezdés mindig fontos, a két gyors találat adott egy egészséges önbizalmat számunkra. Fontos volt, hogy meglepjük a Ferencvárost, ezt a letámadásainkkal sikerült elérnünk. Ettől függetlenül nehéz mérkőzés volt, de erre is számítottunk. El kell ismerni, az első félidő második felében beszorított minket a Fradi, jó játékosokból áll a keretük és azt gondolom, hogy jól is játszottak. A második játékrész hektikusabbra sikerült, sok volt a szabálytalanság, volt egy kiállítás is, de mi jöttünk ki jól a fordulópontokból, úgyhogy megérdemelten nyertünk.

– Bognár György vezetőedző a mérkőzés után – talán félig viccesen – megjegyezte, harmincnégy ponttal megvan a bennmaradás. Tavasszal jöhetnek az új, nagyobb célok?

– Nagy dolog, hogy a szezon felénél már ennyi pontot gyűjtöttünk és szeretnénk minél jobb, kimagaslóbb eredményt elérni. Az utóbbi években erre megvolt a lehetőségünk, többször is közel voltunk a nemzetközi kupát érő helyekhez, de mindig kicsúszott a kezünk közül. Ezt a jó sorozatot, amiben benne vagyunk, akarjuk kitolni, aztán meglátjuk, ez mire elég. A szezon végén a dobogóval mindenki elégedett lenne.

Papp Kristóf szerint az összeszokottság a csapat sikerének kulcsa

Fotó: Török Attila

– Sokan próbálják megfejteni, mi a Paksi FC sikerének a titka. Ön miben látja?

– Nincsen különösebb titok, a csapategység mindig is megvolt, régóta együtt van a játékoskeret nagy része. Talán annyi, hogy tényleg mindenki tudja, mi a dolga, ha valaki kiesik, a helyét szinte ugyanolyan képességű játékos tudja átvenni. Ez lehet a kulcsa a sikeres őszünknek.

– Windecker József sérülésével mennyivel hárul több szerep önre a középpályán?

– Többet kell ütköznöm, az ő kiesésével ugyanis egy párharcerős játékost veszítettünk el. Sajnálatos a kiválása, hiszen kimagasló teljesítményt nyújtott ősszel, ám a fiatal Horváth Kevin megoldja azt a feladatot, ami rá hárul.

– Mit vár az év utolsó mérkőzésétől a Fehérvár ellen?

– Hasonlóan nehéz mérkőzést, mint a Ferencváros elleni volt. A Vidi elkapta a fonalat, rendkívül jó formában van, hat bajnoki óta veretlen. Ráadásul idegenben játszunk, ebédidőben, ami nem a legoptimálisabb kezdés, de Újpesten hasonló volt a helyzet pár fordulóval korábban. A héten erre is készülünk, az edzéseket is így állítja össze a szakmai stáb. Szeretnénk pontot, pontokat szerezni Székesfehérváron, meglátjuk, mi sül ki belőle. Jó lenne, ha nem rossz szájízzel mennénk pihenőre.

– Az biztos, hogy első helyen, de jól jön-e a pihenő?

– Kétélű a dolog, mert fárasztó volt a szezon, így ebből a szempontból jól jön a szünet. Viszont jó formában vagyunk, félő, hogy a leállás miatt visszaesik a lendületünk. Ezt egy jó téli alapozással ki lehet küszöbölni.

