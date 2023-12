Három napig pattogott a labda a mohácsi sportcsarnokban, ahol a kilátogató szurkolók egyetlen percig sem unatkoztak, számolt be róla testvérlapunk, a Bama.hu. A profik között ott volt a Bonyhád BFC csapatából és a teremtornákon a korábbi években is parádézó Bever Name együtteséből összegyúrt gárda is.

Szász Dávid csapata a negyeddöntőben a Fociszakkör, az elődöntőben a SH Bau, a döntőben pedig a Szésza 2020 Kft. együttesét győzte le egyaránt 3–2-re, így Pécs után az évek óta a régió egyik legrangosabb teremtorna trónjára ülhetett fel a BBFC Bever Name. A torna legjobb játékosa Adorján Áron lett, míg a legjobb kapusnak a döntős gárdából került ki a szekszárdi Bognár Zsolt révén.

Jól megy idén a BBFC Bever Name-nek, kezdésnek hazai pályán megnyerték a Bajnokok Tornáját, majd a pécsi Pénzdíjas B&K Focikupa, a bonyhádi Összetartozás Kupán – Bonyhád BFC néven és elég tartalékosan – büntetőkkel maradt csak alul a Nyárádszeredától a döntőben, míg a Czékmány Bálint-emléktornán bronzérmet szerezett.

A jó sorozatot Komlón folytathatja a gárda, a két ünnep között, december 27. és 29. között az évek alatt színvonalas tornává kinövő Gabriella Kupán vesz részt BBFC Bever Name.