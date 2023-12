TEREMFOCI Kis Dániel Péter, a szervező, a jóbarát elégedetten tekintett körbe a lelátókon a szombaton megrendezett emléktornán. Nagyon sokan kijöttek emlékezni az egykori kiváló kapusra, Gazdag Tiborra, aki két éve közlekedési balesetben veszítette életét. Kis Dániel azóta szervezi a tornát, amely idén nagyon jól sikerült. Ha ezt Polisz láthatta volna...

Tizenhat csapatot hívott meg a kupára a főszervező, s ez a tizenhat csapat remek meccseket varázsolt a parkettre. Minden egyes sikerért alaposan meg kellett szenvedni, egyikük sem adta olcsón a bőrét. Az A-csoportból a Vegyi Gyümi és a Hetvehely, a B-ből a Kétballábasok és a Belo Bt., a C-ből a The Magic Youngs és a Dombóvári LK, a D-ből pedig a Polisz Team és a Dominance léphetett a következő körbe.

Ha lehet fokozni, itt még izgalmasabban alakultak a találkozók, a sok szép megmozdulás sokszor ragadtatta tapsra az értő közönséget, amely egész nap kiváló hangulatot varázsolt a csarnokba. A döntőbe végül a B-csoportból továbbkerülő Belo Bt. és a Kétballábasok jutott be, végül utóbbi, a Komáromból érkező csapat játékosai emelhették magasba a serleget. A harmadik helyet, s vele a bronzérmet a Polisz Team szerezte meg.

A gólkirályi címet Németh Milán (Kétballábasok) vitte haza, a torna legjobb kapusa Czebei Ádám (Belo Bt.) lett, a torna legjobb játékosának pedig Vénosz Somát (Polisz Team) választották meg a szervezők.

Mint azt Kis Dániel Péter lapunknak elmondta, meghatotta az érdeklődés, s az a szeretet, amivel az elhunyt baráthoz viszonyultak az érdeklődők. Nagyon sok tombolatárgyat ajánlottak fel a kupára vállalkozások és magánszemélyek is, az ebből befolyó összeget, 201.500 forintot Polisz kislánya, Gina számlájára utalták át. Kis Dániel Péter hozzátette, a torna évről évre egyre népszerűbb, ezt mutatja a komáromi csapat részvétele is. Jövőre még több csapatot szeretne, és reméli, hogy a kupa híre a Szekszárd környéki baráti társaságok fantáziáját is megmozgatja majd.