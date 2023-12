A Csatár terem széksorait megtöltő résztvevőket Murvai Árpád, Szekszárd Város Közgyűlésének Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke köszöntötte. Elmondta, a legifjabbaktól a szeniorokig a sportolók és eredményeik bizonyítják, hogy él a városban a sport, ezért Szekszárd kifejezi elismerését és köszönetét.

A sport lehetővé teszi, hogy megméressenek és megmérettessenek, mondta, s az esztendő végéhez közeledve most harminc sportolót, három csapatot díjazhatnak, és 19 felkészítőnek köszönik meg munkáját. A sportban, folytatta, mondják gyakran, hogy, nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Van ebben is igazság, de az igazi versenyző mindig a győzelemért áll rajthoz, mert ő versenyző, s nem pusztán résztvevő. Itt most a legjobbak kapnak elismerést, akik példát mutatnak társaiknak. Idézte Hemingway halhatatlan gondolatát, miszerint a sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni.

A közgyűlés Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnökének köszöntőjét követően elsőként az Alisca Taekwondo Klub három, hazai illetve külföldi versenyen első helyezést elért versenyzője, Csáki-Baranyai Szabolcs László, Dombi Regő András és Kvárik István vehette át a díjat, s járt az elismerés a 2023. évben végzett munkájáért a felkészítő edzőnek, Rácz Petrának is.