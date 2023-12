A szakemberrel jókat nosztalgiáztunk a lelátón, előjött a szép bátaszéki időszak mellett a Szekszárdi UFC ötven meccsből álló veretlenségi sorozata, a bajnok ezüstérem, s a Tatabánya elleni Magyar Kupa negyeddöntő, amelyet 5000 (!) néző előtt játszottak a vármegyeszékhelyen, s amelyet csak tizenegyesrúgások után tudott megnyerni a Bányász. De előjöttek a szép szentgyörgyi emlékek is, a bagi Szabad Föld Kupa-meccs, vagy a szintén a Welorexet erősítő Radics Attila fémjelezte gárda, amely végigverte a megyét.

Jó kis döntő lett az amatőr finálé, amelyen Nagy Sándor szerzet vezetést, de aztán Csikós Gergő kiegyenlített, végül Bozsér György vágta be a meccset lezáró gólt, s ültette fel a trónra a Welorexet 2017 után ismét a Fenyő Kupán. A Gold Car-nak nem jött össze így a címvédés, de azt bátran ki lehet jelenteni, hogy a sikeres profi évek (hat elsőség) után az amatőröknél először tavaly induló gárda sokszor fog még döntőzni, és nyerni itt, a tornán.

A harmadik helyet a Sióagárdi Mozi Bár nyerte meg, a negyedik hely pedig a Heló FC-é lett. A torna végén kiderült, hogy az amatőr osztály legjobb mezőnyjátékosának Simon Györgyöt, az agárdiak futballistáját választották, a legjobb kapus Máté Roland, a győztes Welorex kapusa lett, a gólkirályi címet pedig Deli Balázs, a Welorex focistája nyerte el 11 góllal. A legjobb bátaszéki játékosnak járó különdíjat Csikós Gergő (Gold Car) kapta.

A profik fináléja nem azt a nagy csatát hozta, amit előzetesen várni lehetett, a torna meglepetéscsapataként egészen a fináléig menetelő Szésza 2020 Kft. nem tudta megnehezíteni a Palermo dolgát, amely mindkét félidőben két gólt vágott be ellenfelének. Előbb Deli Dániel fejelt a földön fekve (!) a kapuba, aztán Arena Ármin vágott be egy passzt a hosszúba. A második félidőben pedig Calka Norbert és Major Péter volt eredményes, így a Palermo, amely a V&Periko támogatásával indult, 2022 után 2023-ban is nyerni tudott, és immáron negyedik elsőségét ünnepelhette.