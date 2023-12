Sebastjan Krasovec gárdája kiváló formába lendült, s most, hogy kezdenek visszatérni az eddig hiányzók, még erősebb lehet.

Kovács Ákos egy hete tizenegy percet már tudott vállalni az oroszlányiak ellen, kilenc ponttal, közte két triplával vette ki a részét a 95–82-es atomos győzelemből.

Eilingsfeld János is visszatérhet lassan, a válogatott erőcsatár már dolgozik, s ha minden jól megy, nemsokára ő is ott lesz a parketten. Gulyás Milán és Pajor Dávid pedig a két ünnep között állhat csapata rendelkezésére – ha minden jól megy, az év végéig ki is egyenesedhet az Atomerőmű SE.

A kecskemétiek két győzelemmel a hátuk mögött várják a mai bajnokit, mondhatni, hogy a Falco KC után a második és a harmadik legjobb formában lévő gárda találkozik az alföldi városban.

– Nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, egy kemény ellenfél ellen. Amióta Sztojan Ivkovics leült a kecskemétiek kispadjára, jobb formába lendültek, nagy energiával játszanak, de a stílusuk hasonló, mint az elmúlt években. Rendezetten kosárlabdáznak, a saját ritmusukban, fegyelmezettek és jó dobóik vannak távolról. Limitálnunk kell a triplázóikat illetve támadásban a labdajáratásukat. Remélhetőleg támadásban mi is tudunk olyan szinten teljesíteni, mint azt az előző fordulóban tettük. Ha ez sikerül, akkor jó esélyünk lehet a győzelemre – tekintett előre Sebastjan Krasovec a bb1.hu internetes oldalon.

A paksiaknak ez lesz az utolsó előtti meccsük idén, december 30-án a Szolnoki Olaj elleni hazai összecsapással zárják majd le a 2023-as évet.

Tippmix Férfi NB I, a 13. fordulóban

Duna Aszfalt DTKH Kecskemét–Atomerőmű SE, szerda, 18 óra

Vezeti: Földházi Tamás Péter, Praksch Péter Árpád, Fodor Attila

Tippmix Férfi Kosárlabda NB I.

1. Szombathely 13 12 1 1227–979 0.96

2. Fehérvár 13 11 2 1201–1066 0.92

3. Szolnok 12 7 5 952–968 0.79

4. Zalaegerszeg 12 6 6 1007–1062 0.75

5. NKA Pécs 12 6 6 1005–1003 0.75

6. Körmend 12 6 6 968–938 0.75

7. Debrecen 12 6 6 868–896 0.75

8. Szeged 12 6 6 1081–1091 0.75

9. Oroszlány 12 5 7 998–991 0.71

10. Sopron 12 5 7 947–1013 0.71

11. Kecskemét 12 4 8 981–1042 0.67

12. Kaposvár 12 4 8 961–1040 0.67

13. Atomerőmű 12 4 8 928–968 0.67

14. Bp. Honvéd 12 3 9 906–973 0.63