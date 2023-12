A szekszárdi csapat szerdán fontos nemzetközi kupameccset játszik a spanyol Spar Girona ellen, ezzel kapcsolatosan az ügyvezető elnök csak annyit mondott, hogy van törleszteni valójuk a spanyolok felé, akikkel a 2018/2019-es Európa-kupa-szezon negyeddöntőjében már találkoztak, s akkor a KSC hazai pályán 79–73-ra legyőzte bombaerős ellenfelét, a visszavágón viszont drámai mérkőzésen, hosszabbítás után 80–73-ra alulmaradt, s búcsúzott. „Szükség lesz rátok és mindenki másra szerdán este” – nyomatékosította Szabó Gergő.

„Jó látni benneteket, akik jóban, rosszban, örömben és bánatban az elmúlt nyolc évben kitartottatok mellettünk” – mondta még a bevezetőben Szabó Noémi szakmai és sportigazgató, aki forralt borra és zsíros kenyérre is meginvitálta a szurkolókat, sőt értékes ajándékcsomagokat ígért azoknak a drukkereknek, akik a kvízjátékon a legjobban teljesítenek. Azt, hogy ezt a játékot ki nyerte, nem tudjuk, mert az ankét vége előtt eljöttünk, de talán nem is ez a fontos, hanem az, hogy a drukkerek teljes mellszélességgel kiálltak kedvenc csapatuk mellett, s egyöntetűen azt ígérték, hogy a szerdai kupameccsen is ott lesznek valamennyien a városi sportcsarnokban.

A drukkerek demonstrálták, hogy kitartanak a szekszárdi kosarasok mellett. Fotó: Makovics Kornél

Djokics Zseljko azzal kezdte, hogy ő szerette volna, hogy legyen mielőbb bepótolva a szezon elején elmaradt szurkolói ankét, s nagyon boldog, hogy itt lehet, s a szurkolókkal együtt tölthet egy tartalmas estét. A vezetőedző azt mondta, a sérülések alaposan megnehezítették a munkájukat, de jó úton járnak, s reményei szerint lassan maguk mögött hagyják a balszerencsés időszakot. A szakember egészen a 2016 februári érkezéséig kanyarodott vissza beszédében, akkor is és most is teljesen új csapatot kellett építenie. Megemlítette Bálint Réka Diósgyőrből való hazacsábítását, Maja Erkic klasszisát, Gereben Lívia berobbanását, s Studer Ágnest, aki a kezei alatt vált az ország legjobb magyar irányítójává.

Most hasonló helyzetben volt, hiszen nyáron távozott Studer Ágnes (a török Mersinhez), Goree Cyesha (a Győrhöz), Bálint Réka pedig visszavonult. Ehhez jöttek a sérülések (Ana Vojtulek és Nikola Dudásová már nincs is a klub kötelékében), de sokat hagyott ki Miklós Melinda és Szücs Gréta is. Úgy fogalmazott, ha varázsló lenne, ebből a helyzetből akkor sem tudott volna többet kihozni. „Füzy Ákos mondta egykor, hogy akkor kell jónak lenni, amikor elolvas a hó” – fogalmazott, hozzátéve, hogy jó úton járnak, csak meg kell tanulniuk megnyerni az olyan egál meccseket, amiket a TFSE, a BEAC, vagy most a Győr otthonában elveszítettek. „A lányok látványosan fejlődnek, ez szuper dolog, hosszú távon ez fogja meghozni az eredményt” – mondta, kihangsúlyozva, hogy a vereségek ellenére nagyot harcoltak, ahogy minden meccsen az idényben.

Szabó Gergő, Szabó Noémi és Djokics Zseljko. Fotó: Makovics Kornél

A gironaiak elleni szerdai találkozótól azt várja, hogy jó meccset játsszanak a spanyolokkal, de nem lesz könnyű dolguk, hiszen ellenfelüket az Európa-kupa rangsorában az ötödik, míg a KSC-t hátulról az ötödik helyen jegyzik. Példaként említette az Estudiantes elleni hazai találkozót, amelyet 56–54-re nyertek meg a spanyolok, akik pedig akkor a hetedik-nyolcadik helyen álltak hazájuk bajnokságában, míg a Girona most ott van a top 3-4-ben. A 2018/2019-es szezonban lejátszott találkozókra visszatekintve azt mondta, akkoriban komplett csapat voltak, Abby Bishoppal, Frida Eldebrinkkel, Erica McCallal vagy Ivana Dojkiccsal, de most sem feltartott kezekkel mennek majd fel a pályára, s ha tudják játszani a saját játékukat, bárkit képesek lehetnek megverni.

A Tarr KSC Szekszárdnak a szerdán 18 órakor kezdődő találkozó lesz az idei utolsó hazai fellépése, így aki szeretné még látni 2023-ban a csapatot, az semmiképpen se hagyja ki az összecsapást.