Első edzőmeccsét játszotta az NB III Dél-Nyugati csoportban 12. helyen álló Bonyhád Majos, amely háromgólos félidei hátrányból felállja játszott döntetlent a megye egyes Jánoshalmával. A harmadik vonalban újoncként ötödik Dunaföldvár is hétvégén kezdte a felkészülési mérkőzéseinek sorát, és kiütéses győzelmet aratott a címvédő és listavezető Iváncsa otthonában. A találkozó utolsó időszakában két 17 éves, saját nevelésű játékosnak, Polgár Ferencnek és Horváth Balázsnak is lehetőséget biztosított Varga Balázs.

A vármegyei I. osztályban szereplő Bonyhád VLC a komlóiakat győzte le Sütő Endre találatával, míg a Dombóvári FC harmadik edzőmeccsén a Pécsi VSK-t múlta felül (Horváth Zoltán együttese korábban a Kaposvár U19-es csapatát 3–1-re verte, a somogyiak NB III-as gárdájától viszont 6–0-ra kapott ki).

Eredmények

Bonyhád-Majos SE–Jánoshalmi FC 3–3 (0–3). Bonyhád. A majosi gólszerzők: Sajnovics (2), Mácsik D.

„A hangsúly a terhelésen volt, az eredmény a felkészülés ezen szakaszában nem számottevő tényező. Minden játékos negyvenöt perc játéklehetőséget kapott, az első félidőben az új játékosok játszottak főszerepet, egészen pontosan öten. Az első játékrész nem sikerült jól, látszott, hogy ezek a játékosok még nincsenek összeszokva. A sorcserét követően fiatal, ugyanakkor összeszokott brigád lépett pályára, ez meglátszott a mutatott játékon és az eredményen is. Összességében elégedett vagyok a kéthetes munkával, a következő hetekben a fókusz a keret kialakításán, a csapat fizikai állapotának stabilizálásán, illetve a technikai és taktikai képzésen, fejlesztésen lesz. Az új játékosok közül négyen meggyőztek, bízom benne, hogy ők a csapatunk tagjai lesznek” – fogalmazott Csillag László, a völgységiek edzője.

Iváncsa KSE–FC Dunaföldvár 0–4 (0–3). Iváncsa. Dunaföldvár: Vukman – Görög, Ladányi V., Gál, Berekali – Keresztes, Molnár, Dorogi, Rabi – Bartha, Urbán. Cserék: Tóth M., Ladányi P., Keringer, Polgár, Horváth B. Gólszerzők: Keresztes, Bartha, Rabi, Tóth M.

„Nagyon hasznos és tanulságos mérkőzésen vagyunk túl, négy szép gólt szereztünk és biztató teljesítményt nyújtottak a játékosaim. Az Iváncsa egy kiváló csapat, akik ellen ismét nagyon jól megszerveztük a védekezésünket, sokszor tudtunk már feljebb is labdákat szerezni, aminek kimondottan örülök. A játékfelépítésünk jól működött, mertünk játszani és labdát birtokolni. A labdaszerzéseinkből nagyon jó ütemben indultuk az ellenfél védelme mögé, ebből is sikerült helyzeteket kialakítani, gólokat szerezni. Két fiatal, saját nevelésű játékosunk is beállt a mérkőzés végén, ami szintén fontos számunkra. Bízok benne, hogy minél többet tudnak velünk lenni a felkészülésben” – értékelt Varga Balázs, a földváriak edzője.

Bonyhád VLC –Komlói BSK 1–0 (0–0). Bonyhád. BVLC, 1. félidő: Szabó Sz. – Jerabek, Erdélyi Zs., Molnár M., Sásdi B. – Lerch, Sásdi A., Pap R., Antal I. – Cseh T., Rogács. BVLC, 2. félidő: Szűcs K. – Laki, Calka N., Niklós R., Heisler – Márkvárt P., Major, Deli, Hock – Lizák, Sütő. Gólszerző: Sütő

Pécsi VSK–Dombóvári FC 2–3 (1–2). A dombóvári gólszerzők: Jenei B. (2), Horváth Á.

Ez következik

Január 31., szerda: Kaposvári Rákóczi FC–Paksi FC II 13, Mohácsi TE 1888–Bátaszék SE 18, Bonyhád VLC–Pécsi MFC U19 18, Szentlőrinci SE–Szekszárdi UFC

Február 3., szombat: Komlói Bányász–Bonyhád-Majos 11, Tolna VFC–Bátaszék SE 11, Nagyatádi FC–Dombóvári FC 11, Mohácsi TE 1888–Paksi FC II 11, Bonyhád VLC–Bajai LC