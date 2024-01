Nagyszerű őszt hagyott maga mögött a Szekszárdi WFC, amely jelentősen előrelépett az egy évvel ezelőtti helyzetéhez képest. Micskó Márk alakulata újoncként egy győzelemmel, egy döntetlennel és tíz vereséggel állt a 2022/2023-as idény felénél, míg a mostaniban három győzelem, három döntetlen és hat vereség a mérlege. Nehéz lesz megismételni ezt a produkciót tavasszal, de egyáltalán nem lehetetlen...

„Január nyolcadikán kezdjük meg a felkészülés, de a lányok már végzik otthon az előírt, egyéni edzéseket – mondta lapuknak a szakember. – Változik a keretünk, a három amerikai játékosunk közül csak Brianna Taylor tér vissza, de nem mondtunk le Keeley Marie Ayala és Alexandria Marie Stubblebine játékáról sem. Jelen állás szerint azonban úgy tűnik, hogy ők maradnak Amerikába. Távozik még Nagy Vivien is, ő edzőként kapott jobb lehetőséget. Minden távozó játékosunknak köszönjük, amit a klubért tettek és további sok sikert kívánunk nekik” – húzta alá a szakember.

„Próbálunk erősíteni is és pótolni a távozó játékosainkat, de ez nem lesz egyszerű feladat. Tárgyalásban vagyunk játékosokkal, amint egyességre jutunk valakivel, azt azonnal közölni fogjuk. Nem számolunk sok játékossal, elég szűk kerettel fogunk nekivágni a tavasznak, de az a célunk, hogy a nyerhető mérkőzéseket megnyerjük. Edzőmérkőzésből négyet tervezünk, jelen állás szerint két külföldi csapat is érkezik majd Szekszárdra, és indulunk az NB I-es csapatoknak szervezett teremtornán is, ami január 20-21-én lesz. Ez lesz az első fellépésünk az idei évben” – tette hozzá Micskó Márk.

A szekszárdiak számára március másodikán folytatódnak a bajnoki küzdelmek, az első találkozójukat hazai pályán, a Soroksárral vívják majd a sárga-feketék, akik ötször játszanak itthon, a soroksáriak után az MTK-val, az Astrával, a Fehérvárral és a Ferencvárossal is a tolnai vármegyeszékhelyen mérik majd össze erejüket.