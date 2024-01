Mint arról beszámoltunk, a Szekszárd a második negyedben összeszedett tetemes hátrányát nem tudta ledolgozni a második félidőben, így nem tudta megnehezíteni az euroligás Győr dolgát. Djokics Zseljko szerint abban a tíz percben szétesett csapata játéka, ezt végül a számok is alátámasztják.

– Az első negyedben kontrolláltuk a Győr játékát, minden ideális volt, de a másodikban szétestünk. Szünet után próbáltunk mindent megtenni, hogy visszakapaszkodjunk, ezt sokszor gyors megoldásokkal, ami nem a mi játékunk. Szomorú vagyok, hogy nem védekeztünk elég jól az irányítón, emellett kevés gólpassz és lepattanó, de sok eladott labda került tőlünk a jegyzőkönyvbe – fogalmazott a szekszárdiak edzője.

Djokics Zseljko sajnálja, hogy nem tudtak jobb eredménnyel vagy legalább szorosabb mérkőzéssel megörvendeztetni a szurkolókat.

– Sok-sok éven keresztül építettük ezt a csapatot, bárkihez utazunk Európában, már nemcsak a borról, de a női kosárlabdáról is ismerik Szekszárd város nevét. Ez ritka a mai világban, ezért, mint egy szép virágot, locsolni, figyelni kell rá, hogy ez megmaradjunk. Legalább a szurkolók miatt, akik most is megtöltötték a csarnokot – tette hozzá a szakember.

Theodoreán Alexandra is elsősorban a szurkolóknak köszönte meg támogatásukat és azt az extra hangulatot, amit most is biztosítottak számunkra.

„A játék mindkét szegmensében, védekezésben és támadásban is tudunk ennél sokkal jobban játszani. A támadásunk volt döcögős, nem találtuk a helyzeteket, ha az üres triplák jönnek, másképpen alakult volna a mérkőzés. Ahogy a könnyű kosarak is elmaradtak, amikkel lendületbe jöhettünk volna. Nem gondolom, hogy ekkora a különbség a két csapat között, remélem, ezt a pályán is meg tudjuk mutatni” – fogalmazott a szekszárdiak csapatkapitánya.